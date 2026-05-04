Bạn gái Leonardo DiCaprio diện váy xuyên thấu

Vittoria Ceretti gây chú ý tại bữa tiệc tiền Met Gala của vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos với chiếc váy xuyên thấu táo bạo, gần như phô bày trọn vẹn vóc dáng siêu mẫu.

Tối 2/5 (giờ địa phương), tỷ phú Jeff Bezos và vợ Lauren Sanchez tổ chức bữa tiệc tiền Met Gala xa hoa tại nhà riêng ở New York. Sự kiện quy tụ dàn sao hạng A của ngành giải trí thế giới. Một trong những nhân vật gây nhiều chú ý nhất là siêu mẫu Vittoria Ceretti, bạn gái kém 24 tuổi của tài tử Leonardo DiCaprio. Ảnh: GC

Người đẹp 9X diện váy không tay xuyên thấu màu đen với những họa tiết hoa nhỏ xinh. Trang phục "mặc như không" giúp cô khoe gần như trọn vẹn thân hình mảnh mai cao 1,78 m. Ảnh: BackGrid

Cũng chọn váy đen ôm sát cơ thể, Kendall Jenner lại kín đáo và thanh lịch hơn. Ảnh: BackGrid

Trong khi đó, mẹ Kendall, bà Kris Jenner, hoàn toàn "kín cổng cao tường" với váy satin cổ lọ màu tím than, kết hợp áo khoác dài tay lấp lánh và boot mũi nhọn. Sánh đôi cùng người đứng đầu gia tộc Kardashian-Jenner là nhà sản xuất phim David Geffen. Ảnh: BackGrid

Nicole Kidman trông bóng bẩy trong bộ vest đen kết hợp với áo sơ mi trắng cổ mở. Theo Variety, vợ chồng tỷ phú Amazon gửi lời mời đến loạt khách VIP qua email, trong đó có hình ảnh mang chủ đề vũ trường. Ảnh: BackGrid.

Romeo Beckham được vệ sĩ hộ tống đến sự kiện. Nam người mẫu cũng chọn trang phục đen, kết hợp áo khoác da bóng với quần ống rộng và phụ kiện dây xích. Ảnh: BackGrid.

Nhà báo quyền lực Anna Wintour dự sự kiện cùng đạo diễn phim điện ảnh Baz Luhrmann. Trước bữa tiệc, truyền thông Mỹ xôn xao trước thông tin Jeff Bezos và Lauren Sánchez đã chi 10 triệu USD để tài trợ cho Met Gala 2026 với tư cách đồng chủ trì. Anna được cho là người đã thuyết phục đôi vợ chồng siêu giàu chi tiền cho "bữa tiệc thời trang" hoành tráng nhất năm. Ảnh: BackGrid

Siêu mẫu ngoại cỡ Ashley Graham sánh đôi cùng chồng Justin Ervin. Ảnh: GC

Georgina Rodríguez, bạn gái của Cristiano Ronaldo, bị chê là già dặn hơn tuổi trong bộ đồ thiên về công sở. Ảnh: GC

Ngược lại, nhà thiết kế thời trang Donatella Versace chọn cho mình phong cách trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 71. Ảnh: BackGrid.

Cặp chị em huyền thoại quần vợt Venus và Serena Williams đều được chồng hộ tống đi dự tiệc. Ảnh: GC

Người mẫu áo tắm Brooks Nader táo bạo không kém Vittoria Ceretti với chiếc váy ren đen xuyên thấu theo mốt "thả rông". Ảnh: GC

Vận động viên trượt tuyết Mỹ Lindsey Vonn chống nạng đến sự kiện. Ảnh: BackGrid

Người mẫu Grace Ann Nader (trái) và Laura Harrier đều theo đuổi diện mạo quyến rũ, nhưng mang phong cách khác nhau. Harrier nhận được nhiều lời khen hơn nhờ vẻ thanh lịch, sang trọng. Ảnh: GC

Bạn gái Leo DiCaprio tình duyên, sự nghiệp thăng hoa
Siêu mẫu Vittoria Ceretti diễn hàng trăm show thời trang nổi tiếng thế giới, hẹn hò "người đàn ông được khao khát ở Hollywood" Leonardo DiCaprio.

-04/05/2026 11:29 AM (GMT+7)
