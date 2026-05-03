Khoe ảnh đi biển nghỉ lễ bên chồng là bác sĩ, nữ NSND dòng nhạc nhẹ quá trẻ đẹp, khiến fan khen ngợi hết lời

NSND Thanh Lam trên trang cá nhân đã chia sẻ khoảnh khắc đi nghỉ lễ bên bãi biển cùng chồng và viết: "Những ngày nghỉ bên nhau". Trong hình ảnh này, nhan sắc của chị chính là điểm nhấn bởi nét trẻ đẹp và viên mãn dù đã 57 tuổi.

Nếu như lúc trẻ NSND Thanh Lam có một nhan sắc gợi cảm, nóng bỏng và có phần hoang dã thì hiện tại, ở tuổi U60, nữ nghệ sĩ mang trong mình vẻ đẹp rực rỡ mà vẫn đằm thắm.

Người ta gọi chị là "người đàn bà hát" bởi chị có giọng hát da diết, nội lực.

Không ai nghĩ, ở tuổi U60, nữ nghệ sĩ càng ở độ chín của nhan sắc. Để có vẻ ngoài như vậy bí quyết của chị chính là có được sự chín muồi trong cuộc sống. Thanh Lam đã nói: "Ở tuổi này, tôi thấy mọi thứ đều chín muồi vì vậy tôi hạnh phúc tận hưởng những khoảnh khắc của cuộc sống".

Nhờ cuộc sống viên mãn đủ đầy, NSND Thanh Lam thăng hoa về tinh thần, ổn định về tâm lý để nhan sắc của chị rực rỡ hơn.

Ngoài bí quyết ấy, NSND Thanh Lam từng có lần chia sẻ trong một buổi giao lưu: "Giục tốc bất đạt" là một trong những nguyên tắc làm đẹp mà mỗi người phụ nữ nên ghi nhớ.

Chị nói: "Nếu muốn trẻ lâu, đẹp lâu thì đừng tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn như đẹp ngay chỉ sau 1 lần sử dụng, hay đẹp ngay sau lần đầu tiên. Thanh Lam nghĩ rằng, nhan sắc của mỗi người phụ nữ như một bông hoa, hàng ngày cần chăm sóc từng ly từng tý, cẩn trọng từng chút một thì mới bung nở rực rỡ và tươi tốt lâu bền. Vậy nên, sắc đẹp và sức khỏe luôn đi liền với nhau, chúng như bộ đôi hoàn hảo khiến phụ nữ ở độ tuổi nào cũng quyến rũ”.

Nữ diva quan niệm chăm sóc sắc đẹp phải từ bên trong cơ thể. Chị cố gắng đi ngủ sớm để giữ vẻ tươi tắn. Ngoài giờ làm việc, chị hay ngồi thiền, nghe Phật pháp.

Nhờ những phương pháp làm đẹp như vậy nên hiện tại NSND Thanh Lam vẫn giữ được sự tươi trẻ cả da lẫn dáng.

Điều quan trọng nữa là nữ nghệ sĩ gạo cội không giảm cân quá đà mà cân đối khẩu phần ăn hàng ngày để đảm bảo đủ dưỡng chất chăm sóc da và cơ thể.