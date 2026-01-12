Leonardo DiCaprio thua đau

Lễ trao giải Quả cầu Vàng thường niên lần thứ 83 khép lại với loạt tên tuổi hàng đầu được vinh danh, ở cả mảng phim điện ảnh và truyền hình.

Một trong những người thất vọng nhất đêm 11/1 (giờ địa phương) có lẽ là Leonardo DiCaprio. Anh là ứng cử viên sáng giá ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh - thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch. Tuy nhiên, cái tên được xướng lên lại là hậu bối kém 21 tuổi, Timothée Chalamet.

"Chàng thơ nước Pháp" có màn thể hiện xuất sắc trong bộ phim hài về bóng bàn Marty Supreme. Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1995 cũng đã hạ gục tài tử Titanic tại giải Critics Choice Award vào ngày 4/1.

Timothée Chalamet trên sân khấu nhận giải Quả cầu Vàng. Ảnh: Getty Images

Chalamet hôn bạn gái Kylie Jenner trước khi được vinh danh. Ảnh: Getty Images.

Trong phim, Chalamet vào vai Marty Mauser, chàng trai với ước mơ trở thành ngôi sao bóng bàn nhưng không được coi trọng. Dẫu vậy, anh sẵn sàng làm mọi thứ để theo đuổi ước mơ đó.

"Tôi xin chân thành cảm ơn các vị. Tôi được có tên trong cùng hạng mục với nhiều người xuất sắc. Tôi ngưỡng mộ tất cả tiền bối. Danh sách này thực sự đáng gờm. Cảm ơn mọi người", Chalamet nói trên sân khấu.

Giống như lúc nhận giải tại Critics Choice Award, anh cũng nhắc đến Kylie Jenner nhưng kín đáo hơn: "Gửi đến bố mẹ và người yêu của tôi, tôi yêu mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều".

Với những chiến thắng liên tiếp, cơ hội để Timothée Chalamet chạm tay vào tượng vàng Oscar sắp tới càng rộng mở. Ngược lại, con đường sở hữu giải thưởng Viện Hàn lâm Mỹ lần thứ hai của Leonardo càng thêm chông gai.

Dẫu vậy, Leonardo được an ủi phần nào khi phim do anh đóng chính, One Battle After Another, liên tiếp được vinh danh ở các hạng mục khác, gồm Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (cho Teyana Taylor), Kịch bản xuất sắc nhất (Paul Thomas Anderson), Đạo diễn xuất sắc nhất (Paul Thomas Anderson) và Phim hay nhất - nhạc kịch hoặc hài kịch.

Teyana Taylor khóc lúc phát biểu nhận giải. Ảnh: Getty Images

Tác phẩm điện ảnh thắng đậm khác là Hamnet , với hai giải quan trọng nhất là Phim chính kịch hay nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Jessie Buckley).

KPop Demon Hunters nối tiếp một năm thành công rực rỡ với hai giải thưởng quan trọng là Phim hoạt hình hay nhất và Ca khúc trong phim xuất sắc nhất ( Golden ).

“Thông qua bộ phim này, chúng tôi thực sự muốn khắc họa nhân vật nữ theo cách mà chúng ta biết về phụ nữ. Đó là những người mạnh mẽ và táo bạo, cũng rất ngốc nghếch và kỳ quặc, đôi lúc lại thèm ăn và khát một chút”, đạo diễn Maggie Kang nói.

Rose Byrne bất ngờ giành chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch, cho vai diễn trong phim If I Had Legs I'd Kick You .

Bộ phim xoay quanh nhân vật Linda, người đang trên bờ vực suy sụp tinh thần và phải đối mặt với bệnh tật của con gái, người chồng mất tích và mối quan hệ kỳ lạ với bác sĩ trị liệu của mình.

Rose Byrne xúc động trước chiến thắng bất ngờ. Ảnh: AP

Ở mảng truyền hình, Owen Cooper trở thành người trẻ nhất từng giành chiến thắng hạng mục dành cho nam diễn viên phụ truyền hình, ở tuổi 16 nhờ vai diễn trong bộ phim Adolescence của Netflix. Đến nay, người giữ kỷ lục trẻ nhất từng thắng Quả cầu Vàng vẫn thuộc về Ricky Schroder, sở hữu tượng vàng Ngôi sao mới của năm (đã bị bãi bỏ) khi mới 9 tuổi vào năm 1980.

Trên sân khấu nhận thưởng, Cooper bày tỏ: “Tôi và gia đình đã trải qua hành trình vô cùng tuyệt vời. Chúng tôi mãi mãi biết ơn những gì mọi người làm cho tôi và gia đình”.

Trong phim Adolescence , Cooper vào vai Jamie Miller, cậu bé 13 tuổi bị buộc tội giết bạn cùng lớp.

Ngoài chiến thắng lịch sử của Owen Cooper, tác phẩm này còn ẵm loạt hạng mục từ chính đến phụ, gồm: Phim truyền hình ngắn, loạt phim tuyển tập hoặc phim điện ảnh dành cho truyền hình xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Erin Doherty) và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim ngắn hoặc phim điện ảnh sản xuất cho truyền hình (Stephen Graham).

Vai sát thủ tuổi teen mang về cho Owen Cooper giải Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: Getty Images/WireImage

Chris Appelhans, Maggie Kang và Michelle Wong tạo dáng cùng giải thưởng Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Ảnh: Reuters