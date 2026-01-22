Leonardo DiCaprio được bồ trẻ tư vấn thời trang khi đi shopping

Tài tử 'Titanic' và Vittoria Ceretti được trông thấy say sưa mua đồ tại một số cửa hàng thời trang cao cấp, bao gồm Dior và Saint Laurent.

Trong suốt buổi mua sắm, Vittoria Ceretti - người đã hẹn hò Leonardo DiCaprio gần ba năm - đóng vai trò như stylist riêng của bạn trai, theo sát và góp ý lựa chọn trang phục.

Leonardo DiCaprio được cho là đang sắm đồ dự sự kiện mùa giải thưởng năm nay khi anh nhận hàng loạt đề cử với vai chính trong phim 'One Battle After Another'.

Bạn gái của Leo là siêu mẫu người Italy, 27 tuổi, có gu thời trang sành điệu và cá tính. Vì vậy, không khó hiểu khi nam diễn viên thường xuyên nhận tư vấn thời trang từ cô.

Tài tử 51 tuổi thử rất nhiều món đồ, từ sơ mi tới suit, áo khoác và giày trong khi bạn gái đứng ngắm và cho ý kiến.

Cuối buổi, nam diễn viên đã mua gần một chục món và để lại túi đồ tại cửa hàng để được giao đến sau.

Buổi shopping của cặp sao diễn ra sau một tuần Leo bị châm chọc ở lễ trao giải Quả cầu vàng vì chuyện hẹn hò gái trẻ. Trên sân khấu, nữ MC Nikki Glaser ban đầu ca ngợi sự nghiệp lừng lẫy của Leo trước khi chuyển sang pha trò: 'Điều ấn tượng nhất là anh đã đạt được tất cả những thành tựu này trước khi bạn gái của anh bước sang tuổi 30". Câu nói khiến Leo bật cười, còn khán phòng vỗ tay hưởng ứng.