Bạn gái Tom Cruise khoe vóc dáng săn chắc

Theo Daily Mail, Ana de Armas được trông thấy rời phòng tập ở Los Angeles hôm 25/9 với trang phục thể thao, cầm túi Louis Vuitton trị giá 5.650 USD. Người đẹp Cuba để mặt mộc, buộc tóc gọn gàng phía sau. Sau buổi tập luyện, cô nhanh chóng lên xe.

Ana de Armas rời phòng tập hôm thứ Năm. Ảnh: Backgrid

Ngôi sao phim Điệp viên 007 No Time To Die nổi tiếng với vóc dáng cân đối, gợi cảm, được mệnh danh là "bom sex" thế hệ mới của Hollywood. Ana cũng chăm chỉ tập gym và các môn thể thao để thể hiện tốt các vai đả nữ trong nhiều bộ phim hành động. Hè năm nay, cô từng gây ấn tượng khi đóng vai sát thủ trong phim Ballerina - ngoại truyện của loạt phim John Wick.

Deadline đưa tin, Ana chuẩn bị quay phim kinh dị siêu nhiên Deeper cùng Tom Cruise, do đạo diễn Doug Liman thực hiện. Trước đó, vào tháng 5, nữ diễn viên cho biết cô đang háo hức với nhiều dự án cùng hai nhà làm phim Doug Liman, Christopher McQuarrie và tài tử Tom Cruise.

Ana và Tom Cruise. Ảnh: Daily Mail

Ana de Armas và Tom Cruise gặp gỡ từ đầu năm nay. Theo các nguồn tin, hai ngôi sao quen nhau vì công việc nhưng dần nảy sinh tình cảm. Sau nhiều tháng vướng tin đồn hẹn hò, Ana và tài tử Nhiệm vụ bất khả thi công khai mối quan hệ khi nắm tay đi dạo ở Vermont, Mỹ. Trước đó ít ngày, cả hai cùng tham dự concert của Oasis tại sân vận động Wembley ở London và tận hưởng kỳ nghỉ bằng du thuyền ở Menorca, Tây Ban Nha.

Một nguồn tin tiết lộ với Daily Mail, Tom "luôn chiều chuộng Ana bằng những món quà". Ban đầu là hoa và sách vì Ana vốn mê đọc, sau đó là trang sức, trang phục hàng hiệu. "Món quà lớn nhất có lẽ là việc Tom có thể đưa cô đi bất cứ đâu trên thế giới trong chớp mắt. Ana vốn rất thích du lịch," nguồn tin nói thêm.