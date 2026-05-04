Uống dầu ô liu mỗi sáng có thực sự tốt như lời đồn?

Thời gian gần đây, việc uống dầu ô liu nguyên chất khi bụng rỗng trở thành một xu hướng phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người cho biết chỉ với một thìa dầu ô liu mỗi sáng, họ nhận thấy làn da sáng hơn, hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và cơ thể nhẹ nhàng hơn.

Kourtney Kardashian thường uống một shot dầu ô liu mỗi sáng để hỗ trợ tiêu hóa.

Không chỉ lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ngôi sao Hollywood cũng áp dụng thói quen này. Kourtney Kardashian từng nói cô bắt đầu ngày mới với một shot dầu ô liu như một cách hỗ trợ tiêu hóa, trong khi Gwyneth Paltrow và Jennifer Lopez cũng nhiều lần nhấn mạnh vai trò của chất béo lành mạnh này trong việc duy trì làn da, vóc dáng. Một số nhân vật truyền hình như Ryan Seacrest thậm chí duy trì thói quen uống trực tiếp mỗi sáng như một phần của lối sống chống viêm.

Không ít ý kiến cho rằng đây là một nghi thức buổi sáng đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích tương tự các phương pháp chăm sóc sức khỏe phức tạp. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận xu hướng này một cách thận trọng, tránh thần thánh hóa công dụng của một loại thực phẩm đơn lẻ.

Dầu ô liu và những lợi ích đã được nghiên cứu

Dầu ô liu, đặc biệt loại extra virgin, là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa đơn và các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol. Đây cũng là thành phần cốt lõi của chế độ ăn Địa Trung Hải, một trong những mô hình dinh dưỡng được đánh giá cao nhất về lợi ích sức khỏe.

Theo Harvard T.H. Chan School of Public Health, việc sử dụng dầu ô liu thay thế cho các loại chất béo bão hòa có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy dầu ô liu góp phần làm giảm cholesterol LDL (xấu) và tăng cholesterol HDL (tốt).

Bên cạnh đó, các hợp chất polyphenol trong dầu ô liu có khả năng chống viêm và bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, một trong những nguyên nhân thúc đẩy quá trình lão hóa. Điều này lý giải vì sao dầu ô liu thường được nhắc đến như một yếu tố hỗ trợ làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Dầu ô liu chứa hàm lượng cao axit oleic, một dạng chất béo không bão hòa đơn có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Tác động đến hệ tiêu hóa và năng lượng cơ thể

Một trong những lý do khiến nhiều người duy trì thói quen uống dầu ô liu vào buổi sáng là khả năng hỗ trợ tiêu hóa. Theo Lisa Young, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học New York, dầu ô liu có thể kích thích nhẹ nhu động ruột, từ đó giúp cải thiện tình trạng táo bón nhẹ ở một số người.

Ngoài ra, việc bổ sung một lượng nhỏ chất béo lành mạnh vào buổi sáng có thể giúp cơ thể duy trì cảm giác no lâu hơn và ổn định năng lượng trong ngày. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh hiệu quả này không mang tính tức thời hay áp dụng cho tất cả mọi người.

Không phải ai cũng phù hợp

Dù mang lại nhiều lợi ích tiềm năng, dầu ô liu vẫn là một dạng chất béo giàu năng lượng. Mỗi thìa canh chứa khoảng 120 kcal, vì vậy việc bổ sung vào chế độ ăn mà không điều chỉnh tổng lượng calo có thể dẫn đến tăng cân.

Frank Hu, giáo sư dinh dưỡng và dịch tễ học tại Harvard, cho rằng lợi ích của dầu ô liu đến từ việc thay thế các chất béo kém lành mạnh, chứ không phải từ việc bổ sung thêm một cách tùy ý. Ông khuyến nghị nên sử dụng dầu ô liu trong bữa ăn thay vì uống riêng lẻ như một liều bổ sung.

Ngoài ra, một số người có thể gặp cảm giác buồn nôn, đầy bụng hoặc khó chịu khi uống dầu ô liu lúc đói. Những người có vấn đề về túi mật hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm cần đặc biệt thận trọng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

Dầu ô liu được biết đến với khả năng hạn chế tình trạng mất nước qua da, một trong những nguyên nhân khiến da trở nên khô ráp và kém sức sống.

Cách sử dụng khoa học và an toàn

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, thay vì uống trực tiếp, dầu ô liu nên được tích hợp vào chế độ ăn hàng ngày. Việc trộn salad, ăn cùng bánh mì hoặc thêm vào món ăn sau khi chế biến không chỉ giúp dễ hấp thụ mà còn tăng hương vị cho thực phẩm.

Trong trường hợp muốn thử uống vào buổi sáng, người dùng nên bắt đầu với lượng nhỏ, theo dõi phản ứng của cơ thể và không xem đây là giải pháp thay thế cho một chế độ ăn uống cân bằng.

Không có 'thần dược' cho sức khỏe

Các chuyên gia đều thống nhất rằng không có một thực phẩm đơn lẻ nào có thể mang lại hiệu quả toàn diện cho sức khỏe. Dầu ô liu là lựa chọn tốt nhưng chỉ phát huy tối đa lợi ích khi được sử dụng đúng cách và kết hợp với lối sống lành mạnh.

Một chế độ ăn đa dạng, giàu rau xanh, protein chất lượng, cùng với vận động thường xuyên và giấc ngủ đủ mới là nền tảng bền vững cho sức khỏe lâu dài. Trong bức tranh đó, dầu ô liu chỉ là một mảnh ghép, không phải giải pháp duy nhất.