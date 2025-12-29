Leonardo DiCaprio 'khóa môi' bạn gái khi đi mua sắm

Ngôi sao 'Titanic' và người mẫu Italy có khoảnh khắc tình tứ hiếm hoi ở nơi công cộng sau hơn hai năm yêu. Cặp sao được trông thấy hôn nhau tại cửa hàng APC ở Melrose Place - một khu mua sắm nổi tiếng ở Los Angeles hôm 27/12.

Trước khi ghé qua một số shop thời trang cao cấp, Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti ăn trưa tại một quán cafe địa phương. Leo nhìn bạn gái say đắm trong lúc cô mải lướt điện thoại.

Vittoria Ceretti, 27 tuổi, choàng tay ôm và âu yếm tài tử 51 tuổi.

Theo Daily Mail, cả hai không ngừng mỉm cười, trông rạng rỡ hạnh phúc bên nhau khi ngồi trò chuyện với một người bạn.

Cặp sao giữ vẻ kín đáo khi rời quán cafe. Leo mặc giản dị với trang phục màu đen, áo trùm đầu che mặt trong khi Vittoria Ceretti thanh lịch với áo khoác dài.

Ngôi sao Hollywood đội mưa rét đi mua sắm cùng người yêu sau Giáng sinh. Leo và Vittoria bắt đầu hẹn hò vào hè năm 2023, từng cùng nhau du lịch khắp thế giới và đều đã gặp gỡ người thân của nhau. Tuy nhiên, cũng giống như những mối tình trước, tài tử rất kín tiếng về chuyện tình cảm.