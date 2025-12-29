Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Leonardo DiCaprio 'khóa môi' bạn gái khi đi mua sắm

Sự kiện: Leonardo DiCaprio

Tài tử Leonardo DiCaprio trao nụ hôn đắm đuối với người tình kém 23 tuổi - siêu mẫu Vittoria Ceretti - trong một cửa hàng thời trang ở Los Angeles.

Leonardo DiCaprio &#39;khóa môi&#39; bạn gái khi đi mua sắm - 1

Ngôi sao 'Titanic' và người mẫu Italy có khoảnh khắc tình tứ hiếm hoi ở nơi công cộng sau hơn hai năm yêu. Cặp sao được trông thấy hôn nhau tại cửa hàng APC ở Melrose Place - một khu mua sắm nổi tiếng ở Los Angeles hôm 27/12.

Leonardo DiCaprio &#39;khóa môi&#39; bạn gái khi đi mua sắm - 2

Trước khi ghé qua một số shop thời trang cao cấp, Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti ăn trưa tại một quán cafe địa phương. Leo nhìn bạn gái say đắm trong lúc cô mải lướt điện thoại.

Leonardo DiCaprio &#39;khóa môi&#39; bạn gái khi đi mua sắm - 3

Vittoria Ceretti, 27 tuổi, choàng tay ôm và âu yếm tài tử 51 tuổi.

Leonardo DiCaprio &#39;khóa môi&#39; bạn gái khi đi mua sắm - 4

Theo Daily Mail, cả hai không ngừng mỉm cười, trông rạng rỡ hạnh phúc bên nhau khi ngồi trò chuyện với một người bạn.

Leonardo DiCaprio &#39;khóa môi&#39; bạn gái khi đi mua sắm - 5

Cặp sao giữ vẻ kín đáo khi rời quán cafe. Leo mặc giản dị với trang phục màu đen, áo trùm đầu che mặt trong khi Vittoria Ceretti thanh lịch với áo khoác dài.

Leonardo DiCaprio &#39;khóa môi&#39; bạn gái khi đi mua sắm - 6

Ngôi sao Hollywood đội mưa rét đi mua sắm cùng người yêu sau Giáng sinh. Leo và Vittoria bắt đầu hẹn hò vào hè năm 2023, từng cùng nhau du lịch khắp thế giới và đều đã gặp gỡ người thân của nhau. Tuy nhiên, cũng giống như những mối tình trước, tài tử rất kín tiếng về chuyện tình cảm.

Leonardo DiCaprio mặc xuề xòa đi chơi với tình trẻ
Leonardo DiCaprio mặc xuề xòa đi chơi với tình trẻ

Tài tử 50 tuổi Leonardo DiCaprio chọn áo hoodie rộng và quần short lửng trong buổi hẹn hò với siêu mẫu Vittoria Ceretti ở New York hôm 23/9.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kiều Vân; Ảnh: TMZ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/12/2025 07:30 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Leonardo DiCaprio Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN