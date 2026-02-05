Bảng xếp hạng AnTuTu vừa công bố: Ai đang thống trị hiệu năng smartphone?

Đứng đầu danh sách là RedMagic 11 Pro+ với điểm số trung bình 4.104.271 trên AnTuTu v11. Tuy nhiên, iQOO 15 Ultra dự kiến sẽ ra mắt trong tháng này, có khả năng sẽ soán ngôi trong bảng xếp hạng tháng 2.

Theo thứ tự, các vị trí tiếp theo thuộc về phiên bản Satellite Communication Edition của vivo X300 Pro, Realme GT 8 Pro, iQOO 15, Honor Magic8 Pro, Honor Win, Honor Magic8, OnePlus 15, Redmi K90 Pro Max và vivo X300. Trong số 10 thiết bị này, 8 sản phẩm được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm, trong khi chỉ có 2 thiết bị sử dụng chip Dimensity 9500 của MediaTek.

Top smartphone mạnh mẽ nhất trên AnTuTu trong tháng 1/2026.

Chuyển sang phân khúc tầm trung, Honor Power 2 dẫn đầu với điểm số trung bình 2.218.856. Các vị trí tiếp theo thuộc về Oppo Reno15, Reno15 Pro, Reno14 Pro, iQOO Z10 Turbo, Redmi Turbo 4, Oppo Reno14, Redmi Note 12 Turbo, OnePlus Turbo 6V và Redmi Note 15 Pro+.

Top smartphone tầm trung mạnh nhất trong tháng 1/2026.

Trong bảng xếp hạng này, chip dòng Dimensity 8 của MediaTek chiếm ưu thế, với 7 vị trí đầu tiên, trong đó chip mới nhất - 8500 - đứng đầu. Sự khác biệt giữa chip 8500 và 8400 không quá lớn, trong khi khoảng cách giữa 8300 và 8400 lại đáng kể. Qualcomm hiện đang thiếu chip cạnh tranh trong phân khúc này, dẫn đến việc các thiết bị sử dụng chip Snapdragon chỉ chiếm 3 vị trí cuối cùng.

Top máy tính bảng mạnh nhất trong tháng 1/2026.

Cuối cùng, trong bảng xếp hạng máy tính bảng, Honor MagicPad3 Pro 13.3 tiếp tục dẫn đầu nhờ vào việc là máy tính bảng duy nhất trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Khoảng cách điểm số giữa vị trí thứ nhất và thứ hai, Oppo Pad 4 Pro, là khá lớn. Tuy nhiên, từ vị trí thứ 2 đến thứ 10, điểm số chỉ giảm khoảng 400.000 điểm, cho thấy sự cạnh tranh khá sít sao.

H3C MegaBook đứng thứ ba với chip Intel Core Ultra 5 228V, tiếp theo là OnePlus Pad 2 Pro, Legion Y700 của Lenovo, RedMagic Astra (Tablet 3 Pro tại Trung Quốc), Xiaomi Pad 8 Pro, iQOO Pad5 Pro và cuối cùng là Redmi K Pad.