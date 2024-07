Xiaomi lại dậy sóng với làn sóng thiết bị đeo giá siêu rẻ

Xiaomi Watch S4 Sport

Đầu tiên là Xiaomi Watch S4 Sport, chiếc smartwatch cao cấp có giá 275 USD (6,97 triệu đồng) với thân bằng titan và kính sapphire. Đồng hồ đi kèm 4 lựa chọn dây đeo là fluoroelastomer, silicone, bện và titan Milanese nhằm đáp ứng nhu cầu từ nhiều môn thể thao khác nhau. Nó có thể lặn ở độ sâu 40m sau khi được PADI thử nghiệm và đạt chứng nhận lặn EN13319. Xiaomi cũng hợp tác với nhà sản xuất đồng hồ Suunto để có các thuật toán theo dõi thể thao (ví dụ: đo ngưỡng lactat).

Nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện ngoài trời, đồng hồ hỗ trợ 5 chòm sao GNSS với khả năng thu sóng băng tần kép. Nó cũng có khả năng lập bản đồ ngoại tuyến và người dùng có thể để điện thoại ở nhà nhờ eSIM.

Như đã đề cập đến kính sapphire ở mặt trước, nó được dùng để bảo vệ màn hình OLED 1,43 inch với độ sáng tối đa 2200 nits để có thể đọc được ngoài trời. Xiaomi thậm chí trang bị cho đồng hồ pin 586 mAh lớn hứa hẹn cho thời lượng sử dụng lên đến 15 ngày.

Cảm biến nhịp tim và oxy trong máu (SpO2) ở mặt sau cũng được bảo vệ bằng kính sapphire. Xiaomi tuyên bố rằng cảm biến đạt độ chính xác 97,2%. Một tính năng thú vị là NFC tích hợp có thể hoạt động như chìa khóa ô tô, mặc dù nó chỉ hoạt động trên một số loại xe nhất định.

Xiaomi Band 9

Nếu Watch S4 Sport quá đắt, Xiaomi Band 9 có giá 35 USD (870.000 đồng) hoặc 42 USD (1,05 triệu đồng) cho bản NFC là lựa chọn thay thế. Vòng đeo này có thân kim loại nhưng cũng có phiên bản đặc biệt bằng gốm có giá 48 USD (1,22 triệu đồng). Sản phẩm có 4 màu gồm hồng, đen, trắng và xanh, đồng thời người dùng có thể tùy chỉnh giao diện bằng dây đeo thay đổi nhanh.

Xiaomi Band 9 hứa hẹn cho thời lượng pin lên đến 21 ngày, và khi bật chế độ Always On, thời lượng pin có thể lên đến 9 ngày. Sản phẩm có động cơ tuyến tính và 20 chế độ rung để lựa chọn. Xiaomi cho biết đã cải thiện độ chính xác của cảm biến nhịp tim lên 16% so với thế hệ trước. Ngoài ra, công ty đã hợp tác với Bệnh viện thứ ba của Đại học Bắc Kinh để phát triển khả năng phát hiện các vấn đề về hô hấp tốt hơn khi người dùng ngủ. Nếu chọn phiên bản NFC, vòng đeo tay cũng có thể hoạt động như chìa khóa ô tô.

Xiaomi Buds 5

Cuối cùng là Xiaomi Buds 5 với thiết kế “bán nhét tai” và được công ty cho biết người dùng hầu như không cảm thấy chúng trong tai khi đeo. Mỗi tai nghe chỉ nặng 4,2g nhưng có thể kéo dài thời lượng sử dụng lên đến 6,5 giờ khá ấn tượng, đồng thời tổng thời gian nghe với hộp đựng là 39 giờ.

Tai nghe hỗ trợ codec âm thanh aptX Lossless của Qualcomm (lên đến 2,1Mbps) và đã được điều chỉnh bởi nhóm Harman AudioEFX. Sản phẩm cũng có chức năng chống ồn chủ động và giảm tiếng ồn dựa trên AI cho các cuộc gọi với 3 micro hỗ trợ. Âm thanh không gian và kết nối đa điểm cũng có sẵn trên sản phẩm.

Xiaomi Buds 5 được xếp hạng IP54 mang lại khả năng chống mồ hôi và mưa. Giá bán dành cho mẫu tai nghe này là 97 USD (2,67 triệu đồng).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]