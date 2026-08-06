Xếp hạng smartphone màn hình gập tốt nhất hiện nay

Dưới đây là 5 mẫu điện thoại màn hình gập được đánh giá cao nhất năm 2026 dựa trên trải nghiệm thực tế, cân bằng giữa hiệu năng, màn hình, pin, camera và giá trị sử dụng.

1. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra – Điện thoại màn hình gập tốt nhất năm 2026

Giá bán từ: 52,99 triệu đồng

Galaxy Z Fold8 Ultra được đánh giá là mẫu điện thoại màn hình gập toàn diện nhất hiện nay nhờ cải thiện đáng kể về thiết kế, màn hình và thời lượng pin.

Điểm nổi bật đầu tiên là nếp gấp giữa màn hình gần như được làm mờ hoàn toàn, mang lại trải nghiệm hiển thị liền mạch hơn so với các thế hệ trước. Bản lề hoạt động trơn tru, khung máy bằng nhôm kết hợp mặt kính tạo cảm giác cao cấp khi cầm nắm.

Galaxy Z Fold8 Ultra.

Thời lượng pin cũng là ưu điểm lớn, đồng thời đạt 76% pin sau 30 phút sạc, trở thành một trong những smartphone màn hình gập có tốc độ sạc nhanh nhất hiện nay.

Về hiệu năng, Galaxy Z Fold8 Ultra xử lý mượt mà các tác vụ đa nhiệm, chuyển đổi ứng dụng nhanh và chơi game ổn định trên màn hình trong kích thước lớn.

Điểm hạn chế nằm ở hệ thống camera. Camera chính cho chất lượng tốt nhưng camera tele chưa thật sự nổi bật, trong khi camera selfie chỉ ở mức khá.

2. Samsung Galaxy Z Flip8 – Điện thoại màn hình gập vỏ sò tốt nhất

Giá bán từ: 31,99 triệu đồng

Galaxy Z Flip8 tiếp tục là đại diện nổi bật trong dòng điện thoại màn hình gập vỏ sò dù những thay đổi so với thế hệ trước không quá lớn. Máy sở hữu màn hình chính sáng và kích thước lớn, màn hình phụ hỗ trợ xem nhanh thông báo, tin nhắn và các thông tin quan trọng mà không cần mở máy.

Samsung cũng cải thiện thời lượng pin và tốc độ sạc so với phiên bản trước, giúp người dùng sử dụng thuận tiện hơn trong một ngày.

Galaxy Z Flip8.

Bên trong, thiết bị mang lại hiệu năng mạnh, chuyển đổi ứng dụng nhanh, đồng thời hỗ trợ Samsung DeX, cho phép kết nối với màn hình ngoài để phục vụ công việc. Người dùng vẫn cần thêm bàn phím và chuột nếu muốn thay thế hoàn toàn máy tính xách tay.

Nếu đang sử dụng Galaxy Z Flip7, nâng cấp lên Flip8 chưa mang lại khác biệt quá lớn. Tuy nhiên, với những người lần đầu chuyển sang điện thoại màn hình gập dọc, đây vẫn là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc.

3. Google Pixel 10 Pro Fold – Mẫu điện thoại màn hình gập có AI tốt nhất

Giá bán từ: 47,49 triệu đồng

Google tiếp tục nâng cấp dòng điện thoại màn hình gập với Pixel 10 Pro Fold, tập trung vào trí tuệ nhân tạo và trải nghiệm chụp ảnh. Đây là mẫu điện thoại màn hình gập kiểu sách đầu tiên đạt chuẩn IP68, giúp tăng khả năng chống bụi và nước so với nhiều "đối thủ" cùng phân khúc.

Google Pixel 10 Pro Fold.

Thiết bị sở hữu một trong những màn hình sáng nhất trên smartphone màn hình gập hiện nay, đồng thời có thời lượng pin tốt hơn Galaxy Z Fold 7 với mức giá thấp hơn.

Google cũng bổ sung nhiều tính năng AI như Auto Best Take, Magic Cue và Ask Photos, cho phép chỉnh sửa ảnh bằng câu lệnh tự nhiên. Khả năng đa nhiệm trên màn hình chia đôi cũng được cải thiện nhờ tự động điều chỉnh bố cục ứng dụng.

Về camera, Pixel 10 Pro Fold nổi bật với camera tele zoom quang học 5x, mang lại lợi thế khi chụp ảnh ở khoảng cách xa. Nhìn chung, đây là lựa chọn phù hợp với người dùng ưu tiên camera, AI và trải nghiệm phần mềm thông minh hơn là cấu hình thuần túy.

4. Motorola Razr Ultra (2026) – Smartphone gập có thời lượng pin tốt nhất

Giá bán từ: 27,99 triệu đồng

Trong bài kiểm tra pin, Motorola Razr Ultra (2026) đạt 16 giờ 20 phút, cao nhất trong số các smartphone gập được thử nghiệm. Viên pin 5.000 mAh sử dụng công nghệ silicon-carbon giúp thiết bị duy trì thời gian sử dụng dài ngay cả khi mở màn hình liên tục hoặc đa nhiệm nhiều ứng dụng.

Motorola Razr Ultra (2026).

So với Motorola Razr Fold, Razr Ultra đạt kết quả 16 giờ 20 phút - dài hơn so với thời lượng 14 giờ 44 phút trong cùng điều kiện thử nghiệm, đồng thời vượt Galaxy Z Fold 7 về thời lượng pin.

Đổi lại, máy sử dụng Snapdragon 8 Elite đã ra mắt từ hai thế hệ trước, vì vậy hiệu năng và khả năng xử lý AI không còn dẫn đầu thị trường. Giá bán cũng tăng so với thế hệ trước.

5. Motorola Razr (2025) - Smartphone màn hình gập giá rẻ tốt nhất

Giá bán từ: 15,99 triệu đồng

Motorola tiếp tục theo đuổi phân khúc điện thoại gập giá phải chăng với Razr (2025), mẫu máy có giá phải chăng nhưng vẫn sở hữu nhiều nâng cấp đáng kể.

Thiết kế tổng thể gần như giữ nguyên song các màu sắc mới giúp thiết bị trẻ trung hơn. Máy đạt chuẩn IP48, tăng khả năng chống bụi và nước.

Motorola Razr (2025).

Razr (2025) sử dụng chip MediaTek Dimensity 7400X. Dù điểm benchmark không quá nổi bật nhưng hiệu năng thực tế của máy vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng hằng ngày. Motorola cũng trang bị đầy đủ các tính năng Moto AI tương tự những mẫu Plus và Ultra đắt tiền hơn.

Hệ thống camera kép được cải thiện thuật toán xử lý hình ảnh, cho chất lượng ảnh tốt hơn đời trước. Màn hình phụ cũng hỗ trợ chụp selfie thuận tiện mà không cần mở máy.