Xếp hạng 5 máy tính tốt nhất đầu năm 2026

Việc lựa chọn một chiếc máy tính “tốt nhất” trong năm 2026 không hề dễ dàng. Qua quá trình thử nghiệm thực tế với hàng loạt thiết bị, các chuyên gia cho rằng lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng cụ thể như làm việc văn phòng, chơi game, sáng tạo nội dung hay ngân sách.

Sau hơn 500 giờ đánh giá, thử nghiệm hiệu năng và trải nghiệm thực tế, dưới đây là 5 mẫu máy tính nổi bật nhất, có khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng theo đánh giá từ chuyên trang công nghệ Tom's Guide.

1. Apple iMac M4

Giá bán từ: 32,69 triệu đồng

iMac M4 với màn hình 24 inch được đánh giá là lựa chọn phù hợp cho người dùng phổ thông. Thiết bị sử dụng chip Apple M4, đáp ứng tốt các tác vụ như làm việc văn phòng, giải trí và xử lý đa nhiệm.

Màn hình Retina 24 inch mang lại chất lượng hiển thị rõ nét, phù hợp cho không gian gia đình hoặc văn phòng. Webcam 12MP tích hợp hỗ trợ tính năng Desk View, cho phép hiển thị đồng thời góc quay bàn làm việc trong các cuộc gọi video.

Hệ thống 6 loa tích hợp cho chất lượng âm thanh tốt so với một máy all-in-one, hỗ trợ nhu cầu xem video hoặc họp trực tuyến nhóm nhỏ. Tuy nhiên, khả năng chơi game của iMac M4 vẫn còn hạn chế so với PC chuyên dụng.

2. Dell Tower Plus

Giá bán từ: 59,99 triệu đồng

Dell Tower Plus là mẫu desktop có thiết kế đơn giản, dễ hòa vào không gian làm việc hoặc chơi game. Máy có mức giá khởi điểm khá cao nhưng cho phép tùy chỉnh cấu hình theo nhu cầu.

Thiết bị đủ mạnh để xử lý các tác vụ hàng ngày và chơi nhiều tựa game phổ biến. Tuy không đạt hiệu năng cao như các máy gaming cao cấp nhưng đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng cần một hệ thống ổn định.

Điểm hạn chế nằm ở phụ kiện đi kèm, chuột và bàn phím chưa thực sự nổi bật.

3. iBuyPower RDY Element 9 Pro R07

Giá bán từ: 2,399 USD (tương đương 60-61 triệu đồng)

Ở phân khúc cao hơn, iBuyPower RDY Element 9 Pro R07 hướng tới người dùng cần hiệu năng cao cho chơi game và làm công việc sáng tạo.

Máy được trang bị CPU AMD Ryzen 7 7800X3D, GPU Radeon RX 9070 XT, RAM 32GB DDR5 và ổ SSD 2TB PCIe Gen 4. Cấu hình này cho phép xử lý tốt các tựa game ở độ phân giải 1440p và 4K cũng như các tác vụ như dựng video hoặc thiết kế 3D.

Hệ thống tản nhiệt chất lỏng giúp duy trì hiệu năng ổn định. Tuy nhiên, giá bán cao ngất khiến thiết bị chỉ phù hợp hơn với người dùng chuyên sâu.

4. Apple Mac mini M4

Giá bán từ: 14,99 triệu đồng

Mac mini M4 là lựa chọn dành cho người dùng cần một máy tính nhỏ gọn nhưng vẫn đủ mạnh cho công việc hàng ngày.

Thiết bị có kích thước nhỏ, dễ bố trí trên bàn làm việc nhưng vẫn được trang bị chip M4 cho hiệu năng ổn định. Máy đáp ứng tốt các tác vụ như soạn thảo, lập trình, xử lý bảng tính và chỉnh sửa video cơ bản.

Mac mini hoạt động êm và tiêu thụ điện năng thấp. Tuy nhiên, người dùng cần mua thêm màn hình, chuột và bàn phím, làm tăng tổng chi phí sử dụng.

5. Apple Mac Studio M4 Max

Giá bán từ: 59,99 triệu đồng

Mac Studio là dòng desktop hướng tới người dùng chuyên nghiệp với cấu hình có thể nâng cấp lên mức cao.

Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng chip M4 Max trong khi phiên bản cao cấp hơn có thể trang bị chip M3 Ultra. Máy hỗ trợ tối đa 192GB RAM và 8TB bộ nhớ, phù hợp cho các tác vụ nặng như dựng phim, xử lý đồ họa và AI.

So với Mac mini, Mac Studio có nhiều cổng kết nối hơn và hiệu năng mạnh hơn đáng kể. Tuy nhiên, chi phí đầu tư cao là yếu tố cần cân nhắc.

Khả năng chơi game của Mac Studio vẫn chưa thể so sánh với các PC gaming chuyên dụng nhưng hiệu năng tổng thể đáp ứng tốt nhu cầu làm việc chuyên sâu.