Trình làng Vivo V80 Lite với pin 10.000 mAh khủng, giá chỉ từ 9 triệu đồng

Đúng như dự kiến, Vivo đã chính thức giới thiệu mẫu V80 Lite tại Malaysia với điểm nhấn nổi bật nhất là viên pin Si-C (silicon-carbon) dung lượng "khủng" lên tới 10.000 mAh.

Vivo V80 Lite.

Bên cạnh viên pin lớn hơn, phiên bản quốc tế của Vivo V80 Lite còn được trang bị chip Dimensity 7300e - sản xuất trên tiến trình 6nm.

Theo công bố của Vivo, máy có thể phát video liên tục tới 30 giờ, 64 giờ đàm thoại và 14 giờ chơi game. Thiết bị cũng sử dụng công nghệ cực dương silicon-carbon thế hệ thứ 4, giúp duy trì hiệu năng ổn định hơn trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt (cả nóng và lạnh). Về khả năng sạc, máy hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 44W.

Cấu hình chính của Vivo V80 Lite.

Ở mặt trước, Vivo V80 Lite có màn hình OLED siêu lớn - 6,83 inch, độ phân giải 1260 x 2800 pixel cùng độ sáng 1000 nit, tốc độ làm mới 120Hz.

Về hệ thống camera, điện thoại Vivo sở hữu camera chính 50MP (cảm biến IMX 852) ở mặt lưng đi kèm cảm biến đo chiều sâu 2MP, camera trước cũng có độ phân giải 50MP. Điện thoại đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP69 và chạy giao diện OriginOS 6 dựa trên nền tảng Android 16.

3 màu của Vivo V80 Lite.

V80 Lite có các tùy chọn màu sắc gồm: hồng, xanh lá và đen. Giá khởi điểm là 1.399 Ringgit Malaysia (khoảng 9 triệu đồng) cho phiên bản RAM 6GB/ ROM 128GB và lên tới 1.899 Ringgit Malaysia (khoảng 12,2 triệu đồng) cho phiên bản 8GB RAM cùng bộ nhớ trong 256GB.