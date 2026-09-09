Trình làng Vivo iQOO Z11xa với pin siêu lớn - 7.200 mAh, giá chỉ 8 triệu đồng

Sau khi ra mắt Z11x tại Ấn Độ vào tháng 3, iQOO mới đây đã âm thầm giới thiệu Vivo iQOO Z11xa. Thông tin về sản phẩm đã xuất hiện trên trang web của hãng tại Ấn Độ.

Khác với phiên bản Z11x, Vivo iQOO Z11xa chỉ có duy nhất một phiên bản cấu hình: RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Sản phẩm hiện có giá 28.999 Rupee (khoảng 8 triệu đồng).

Vivo iQOO Z11xa.

Về thông số kỹ thuật, Vivo iQOO Z11xa sở hữu màn hình LCD 6,76 inch với độ phân giải 1080 x 2344 pixel, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 1.200 nit.

Về nhiếp ảnh, điện thoại Vivo được tích hợp camera chính 50MP, cảm biến độ sâu 2MP, camera selfie 32MP, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cơ bản. Máy được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 7400-Turbo; cùng viên pin 7.200 mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 44W và sạc ngược có dây 7,5W.

2 màu của Vivo iQOO Z11xa.

Về phần mềm, Vivo iQOO Z11xa chạy giao diện người dùng OriginOS 6 dựa trên hệ điều hành Android 16.