NASA "tất tay": Xây căn cứ trên Mặt Trăng và phóng tàu hạt nhân tới Sao Hỏa

Tại sự kiện Ignition vừa diễn ra, NASA đã làm nức lòng giới mộ điệu khi công bố lộ trình thay đổi toàn diện chương trình thám hiểm vũ trụ. Thay vì những chuyến thăm ngắn ngày theo kiểu "cắm cờ rồi về", cơ quan này đang hướng tới việc biến Mặt Trăng thành một "tiền đồn" thực thụ của nhân loại với căn cứ vĩnh viễn và các chuyến bay định kỳ 6 tháng một lần.

Tham vọng xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng để tiến tới sao Hỏa.

Chiến lược mới của NASA được chia làm 3 giai đoạn quyết liệt. Sau khi hoàn tất việc thử nghiệm bằng robot và xe tự hành, NASA sẽ tiến tới xây dựng các cơ sở hạ tầng bán trú với sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế lớn như Nhật Bản. Mục tiêu cuối cùng là vận chuyển các môi trường sống hạng nặng lên bề mặt cung trăng, tạo điều kiện cho các phi hành gia lưu trú và làm việc lâu dài.

Giám đốc NASA Jared Isaacman khẳng định đầy quyết tâm: "Chúng tôi cam kết đạt được điều gần như không thể một lần nữa đưa con người trở lại Mặt Trăng trước khi kết thúc nhiệm kỳ của tổng thống Trump, xây dựng một căn cứ và thiết lập sự hiện diện bền vững tại đây".

Điểm gây chấn động nhất trong thông báo lần này chính là sự xuất hiện của Space Reactor-1 Freedom. Đây sẽ là tàu vũ trụ đầu tiên sử dụng hệ thống đẩy điện hạt nhân để chinh phục các hành tinh xa xôi. Khác với tên lửa hóa học truyền thống vốn bị giới hạn về nhiên liệu, động cơ hạt nhân có hiệu suất vượt trội, cho phép vận chuyển khối lượng hàng hóa khổng lồ tới Sao Hỏa và xa hơn nữa – nơi ánh sáng mặt trời không đủ để cung cấp năng lượng.

Ảnh minh họa Space Reactor-1 Freedom tiến đến sao Hỏa.

Dự kiến phóng trước năm 2028, con tàu này sẽ mang theo các drone trực thăng thế hệ mới để thám hiểm Hành tinh Đỏ. Bước đi này không chỉ là một sứ mệnh khoa học đơn thuần mà còn là nỗ lực thiết lập khung quy định và năng lực công nghiệp hạt nhân cho tương lai của toàn ngành hàng không vũ trụ Mỹ.

Cuộc đua không gian giờ đây không chỉ còn là việc khám phá, mà đã chuyển sang giai đoạn khai phá và định cư thực sự nhờ sức mạnh của công nghệ hạt nhân và các liên minh thương mại toàn cầu. Nhân loại đang đứng trước ngưỡng cửa trở thành giống loài đa hành tinh nhanh hơn bao giờ hết.