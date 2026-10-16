Xếp hạng smartphone màn hình gập tốt nhất năm 2026

Điện thoại màn hình gập đã không còn đơn thuần là thiết bị gây chú ý nhờ khả năng biến đổi hình dạng. Các nhà sản xuất đang cải thiện bản lề, màn hình, thời lượng pin và phần mềm để dòng sản phẩm này đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Tuy nhiên, mức giá cao, chất lượng camera chưa đồng đều và sự khác biệt giữa thiết kế gập ngang với gập vỏ sò vẫn khiến việc lựa chọn trở nên phức tạp. Theo chuyên trang công nghệ Tom’s Guide, dưới đây là 5 mẫu smartphone màn hình gập lý tưởng nhất năm nay, phù hợp với những nhóm người dùng khác nhau, từ người cần màn hình lớn đến người ưu tiên pin hoặc muốn tiết kiệm chi phí.

1. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra - Smartphone màn hình gập tốt nhất

Giá bán từ: 48,69 triệu đồng

Galaxy Z Fold8 Ultra được Tom’s Guide đánh giá là điện thoại màn hình gập tốt nhất trong danh sách nhờ màn hình, thời lượng pin và khả năng xử lý đa nhiệm. Khi mở máy, nếp gấp giữa màn hình trong vẫn tồn tại nhưng khó nhận thấy hơn đáng kể so với trước. Bản lề vận hành mượt, kết hợp khung nhôm và lớp kính hoàn thiện, mang lại cảm giác chắc chắn khi cầm.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Trong thử nghiệm pin của Tom’s Guide, thiết bị chỉ có thời lượng thấp hơn Motorola Razr Fold 13 phút. Máy cũng đạt mức pin 76% sau 30 phút sạc, một kỷ lục mới tại thời điểm thử nghiệm. Hiệu năng mạnh giúp việc chuyển đổi ứng dụng, chạy nhiều tác vụ và chơi game trên màn hình lớn diễn ra mượt mà.

Dù vậy, camera telephoto của điện thoại vẫn bị đánh giá yếu, chất lượng ảnh selfie chỉ ở mức chấp nhận được. Giá bán cao của máy cũng là 1 trở ngại lớn.

2. Samsung Galaxy Z Flip8 - Smartphone màn hình gập vỏ sò tốt nhất

Giá bán từ: 27,99 triệu đồng

Khác với dòng Fold hướng đến màn hình lớn, Galaxy Z Flip8 sử dụng thiết kế gập vỏ sò, giúp máy thu gọn khi cất trong túi. Màn hình trong có kích thước lớn và độ sáng tốt, màn hình ngoài cho phép xem nhanh tin nhắn, thông báo và một số thông tin mà không cần mở máy.

Samsung Galaxy Z Flip8.

Theo đánh giá của Tom’s Guide, thời lượng pin và tốc độ sạc của Flip8 đều được cải thiện so với thế hệ trước. Hiệu năng cũng đủ mạnh để chuyển đổi giữa các ứng dụng nhanh chóng. Thiết bị còn có thể phục vụ công việc trong một số tình huống thông qua Samsung DeX.

Hạn chế đáng chú ý là thiết kế và trải nghiệm tổng thể chưa khác biệt nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Vì vậy, người đang dùng mẫu trước đó có thể chưa cần nâng cấp ngay. Flip8 phù hợp hơn với người lần đầu mua điện thoại gập, muốn sở hữu một thiết bị nhỏ gọn nhưng vẫn có hiệu năng cao.

3. Google Pixel 10 Pro Fold - Smartphone màn hình gập AI tốt nhất

Giá bán từ: 47,49 triệu đồng

Pixel 10 Pro Fold tạo khác biệt nhờ khả năng chống bụi, nước đạt chuẩn IP68 — lần đầu xuất hiện trên dòng điện thoại màn hình gập kiểu sách. Máy cũng sở hữu màn hình có độ sáng cao, thiết kế bền bỉ và thời lượng pin được đánh giá tốt hơn Galaxy Z Fold7.

Google Pixel 10 Pro Fold.

Các tính năng AI là một trong những lợi thế chính. Auto Best Take hỗ trợ lựa chọn biểu cảm phù hợp trong ảnh nhóm, Magic Cue có thể đưa ra gợi ý theo ngữ cảnh. Công cụ Ask Photos cho phép người dùng mô tả bằng lời những chỉnh sửa phức tạp muốn thực hiện với ảnh. Ở khía cạnh làm việc, Google cải thiện khả năng chia đôi màn hình bằng cách tự điều chỉnh bố cục ứng dụng.

4. Motorola Razr Ultra 2026 - Smartphone màn hình gập có thời lượng pin tốt nhất

Giá bán từ: 39,84 triệu đồng

Nếu pin là tiêu chí hàng đầu, Motorola Razr Ultra 2026 là sản phẩm rất đáng chú ý. Trong bài kiểm tra hao pin của Tom’s Guide, thiết bị đạt 16 giờ 20 phút, lâu hơn Motorola Razr Fold với kết quả 14 giờ 44 phút và vượt Galaxy Z Fold 7. Máy sử dụng pin silicon-carbon dung lượng 5.000 mAh.

Motorola Razr Ultra 2026.

Trong trải nghiệm thực tế, thiết bị có thể đáp ứng một ngày sử dụng cường độ cao mà không cần sạc giữa ngày.

Tuy nhiên, Razr Ultra 2026 dùng chip Snapdragon 8 Elite, cũ hơn hai thế hệ. Điều này đồng nghĩa máy không dẫn đầu về hiệu năng và có thể thiếu một số tính năng AI mới.

5. Motorola Razr 2025 - Smartphone màn hình gập giá rẻ tốt nhất

Giá bán từ: 16,99 triệu đồng

Motorola Razr 2025 là lựa chọn hướng đến người muốn trải nghiệm điện thoại màn hình gập mà không phải chi quá nhiều tiền. Thiết kế tổng thể không thay đổi nhiều so với thế hệ trước nhưng các màu sắc mới tạo thêm lựa chọn cá nhân hóa. Bản lề được đánh giá có kết cấu chắc chắn, chuẩn IP48 mang lại khả năng chống bụi và nước ở mức nhất định.

Motorola Razr 2025.

Máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 7400X. Dù điểm benchmark không nổi bật, Tom’s Guide nhận xét hiệu năng trong sử dụng thực tế của điện thoại vẫn đủ đáp ứng các tác vụ thông thường. Thiết bị cũng được trang bị những tính năng Moto AI có trên các phiên bản Plus và Ultra đắt tiền hơn.