Vì sao người dùng Android chuyển sang iPhone lại gây hại cho Apple?

Sau báo cáo của Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) cho biết doanh số bán iPhone 15 thấp hơn so với những gì Apple đạt được ở dòng iPhone 14, CIRP đã công bố nghiên cứu mới nhất về tỷ lệ người dùng Android chuyển sang sử dụng iPhone. Mặc dù số liệu tăng có nghĩa là có thêm khách hàng mới, CIRP nhấn mạnh rằng có một tác động tiêu cực mà không phải ai cũng biết.

Theo dữ liệu mới của CIRP, tỷ lệ người dùng Android chuyển sang mua iPhone đã tăng lên mức cao nhất trong 5 năm qua. Cụ thể, trong quý II năm 2024, 17% người mua iPhone trước đó là người dùng Android, con số cho thấy mức gia tăng đáng kể so với con số 10% của cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ người dùng Android chuyển sang iPhone đang tăng cao nhất trong 5 năm gần đây. (Ảnh: CIRP)

Mặc dù điều đó có vẻ là tin tốt cho Apple, CIRP tin rằng tỷ lệ người chuyển sang Android cao hơn có thể là một yếu tố khiến doanh số iPhone 15 tương đối yếu trong năm nay. Những người dùng Android quan tâm nhất đến hệ điều hành mới và thiết bị mới ở mức giá cạnh tranh, nhưng bộ phận người dùng này lại không cần sản phẩm mới nhất của ​​Apple.

Lý do là vì người dùng Android khi chuyển sang iPhone thường có xu hướng chọn các mẫu cũ hơn với giá thành thấp hơn. Với cách lựa chọn này, họ vừa có thể trải nghiệm cảm giác sử dụng iPhone lại vừa có thể tiết kiệm tiền, do vậy một mẫu máy giá rẻ vẫn là đủ đối với họ. Điều này dẫn đến việc các mẫu như iPhone 14, iPhone 13 và những đời iPhone thấp hơn lại có doanh sô bán chạy hơn so với dòng iPhone 15 mới ra mắt.

Đáng chú ý, xu hướng này diễn ra ngay cả khi Apple chưa ra mắt iPhone mới trong quý II, thời điểm thông thường của họ là vào quý III. Điều này cho thấy có những yếu tố khác đang thúc đẩy người dùng Android chuyển sang iPhone, như việc mua các sản phẩm Apple khác, ví dụ iPad hay MacBook, và muốn tận dụng hệ sinh thái Apple.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tin xấu cho Android. Một báo cáo trước đó của CIRP so sánh dữ liệu mới nhất với dữ liệu quý 3 năm 2023 cho thấy tỷ lệ người dùng iPhone chuyển sang Android là 17% trong quý 2 năm nay, cao nhất kể từ năm 2017 khi chỉ số này đạt 21%.

