Những lý do tránh mua iPhone đã qua sử dụng

Nhưng có bao giờ người dùng tự đặt câu hỏi về việc liệu điều gì có thể xảy ra khi mua một chiếc iPhone cũ hay không? Ngoài những nhược điểm rõ ràng như không có bảo hành gốc và hao mòn vật lý, còn nhiều thứ khác mà người dùng có thể gặp phải khi mua iPhone đã qua sử dụng mà chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

Sự đảm bảo

Một thiết bị đã qua sử dụng với bất kỳ đại lý bán lẻ nào khác, bất kể được ủy quyền hay có uy tín, đều không cấp cho người dùng các đặc quyền được bảo hành của Apple, mặc dù họ có thể cung cấp gói bảo hành cửa hàng với các điều khoản và điều kiện hoàn toàn khác. Nếu may mắn, người dùng có thể mua được iPhone mới được kích hoạt trong vài tháng, nghĩa là vẫn còn hạn bảo hành. Tuy nhiên, giá của những chiếc iPhone đó sẽ không hề rẻ khi so sánh với mua mới.

Khi được bảo hành bởi Apple, các lỗi ở camera, điểm ảnh xấu, loa hoặc micro,… đều có thể được bao gồm theo chế độ bảo hành của Apple. Tuy nhiên, hư hỏng do tai nạn hoặc suy giảm do sử dụng sai cách sẽ không được bao gồm nếu không có AppleCare+.

Sức khỏe pin

Một iPhone đã qua sử dụng mà pin vẫn ở trạng thái 100% thì phải xem lại, bởi đó gần như chắc chắn không phải là pin gốc. Khi mức trạng thái của pin ở càng xa 100% thì chu kỳ sạc sẽ ngắn hơn, hiệu suất càng giảm,… dẫn đến trải nghiệm không còn thú vị.

Tất cả iPhone đều chứa pin lithium-ion bắt đầu xuống cấp theo thời gian, đặc biệt nếu chu kỳ sạc, nhiệt độ môi trường và tiếp xúc ánh nắng măt trời sẽ khiến điều này diễn ra nhanh hơn. Trong khi đó, người dùng thật khó để biết được lịch sử của chiếc iPhone đã được chủ cũ của nó xử lý ra sao để đảm bảo pin luôn ở trạng thái tốt.

Những khiếm khuyết về mặt thẩm mỹ

Sự hao mòn thông thường đi kèm với một chiếc iPhone đã qua sử dụng ngay cả khi chúng được bảo vệ chặt chẽ bằng những chiếc ốp lưng hay kính cường lực. Đó là điều người mua không thể làm gì để giảm thiểu điều đó ngoại trừ kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo thiệt hại tối thiểu.

iPhone hoàn toàn mới cũng có thể gặp những khiếm khuyết thẩm mỹ, tuy nhiên Apple có chính sách đổi trả cho điều đó - điều mà người mua iPhone đã qua sử dụng là điều không thể. Nếu cảm thấy những vết trầy xước làm phiền mình, cách tốt nhất là tránh chúng.

Linh kiện giả

Việc lừa đảo những người mua iPhone cũ đã trở nên quá phổ biến ngày nay với những hành vi ngày càng tinh vi hơn. Với khiếm khuyết bên ngoài, chúng ta có thể nhận biết được, nhưng những gì bên trong thì khá giống với một trò may rủi, đặc biệt với những người bán qua mạng thường không trung thực về việc thay thế một bộ phận bên trong từ cửa hàng Apple hay từ bên thứ ba - vốn rất dễ là linh kiện gian lận.

Có một số cách để kiểm tra liệu iPhone có linh kiện giả hay không như kiểm tra linh kiện và lịch sử sửa chữa, kiểm tra chỉ báo tiếp xúc chất lỏng,… Xét cho cùng, việc trả thêm tiền để nhận sự an tâm từ một iPhone mới sẽ xứng đáng hơn.

Thiệt hại bên trong

Hư hỏng do nước, hỏng bo mạch chủ, camera bị trục trặc, các linh kiện bị bung ra do nhiều lần rơi mạnh, cổng sạc bị hỏng,… đều là những khả năng có thể xảy ra với iPhone đã qua sử dụng. Khi những điều này xảy ra, đó thường bắt nguồn từ việc chủ sở hữu ban đầu cố gắng tự sửa chữa hư hỏng. Apple lưu ý rằng điều này có thể gây ra các vấn đề về an toàn và chức năng nếu được thực hiện bởi một cá nhân chưa được đào tạo, nghĩa là một thiết bị đã được sửa chữa cũng không hoàn toàn đáng tin cậy.

Cập nhật iOS

Một chiếc iPhone hoàn toàn mới sẽ cung cấp 5 đến 6 năm cập nhật iOS, nhưng một mẫu đã qua sử dụng sẽ sớm không đạt được điều đó, thậm chí trở thành sản phẩm cổ điển hoặc lỗi thời. Live Activities, Dynamic Island, StandBy, ứng dụng Journal,… là một số ít tính năng tuyệt vời mà Apple đã phát hành cùng với các bản cập nhật iOS trong vài năm qua.

Tóm lại, sự kỳ diệu của việc sử dụng iPhone sẽ mất đi nếu người dùng không nhận được các tính năng mới nhất. Đó là chưa kể người dùng không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật lâu hơn.

Thiếu lựa chọn màu sắc và kiểu dáng

Khi mua iPhone mới, người dùng có thể chọn mọi lựa chọn có thể, đặc biệt là màu sắc cũng như bộ nhớ trong. Còn với iPhone cũ, mặc dù có rất nhiều lựa chọn nhưng sẽ rất khó tìm một sản phẩm phù hợp với tiêu chí như màu sắc, kiểu máy hoặc dung lượng lưu trữ.

Điều này có vẻ không phải là một sự đánh đổi đáng kể đối với nhiều người, nhưng một chút hạn chế cũng gây khó chịu. Có lẽ không ít người sẽ hoài niệm một chút về những gì đã xảy ra mỗi khi nhìn thấy sản phẩm mà mình từng nhắm đến xuất hiện trước mắt.

Ngoài ra cũng không loại trừ iPhone bị trộm cắp, đó là lý do tại sao người dùng nên mua tại các cửa hàng có uy tín, vốn có trách nhiệm xử lý nếu điều đó xảy ra.

Nguồn: [Link nguồn]