Ốp lưng iPhone của Apple: người dùng than phiền vì “tiền triệu không đáng”

Khi mua một chiếc iPhone mới, nhiều người có thể bị hấp dẫn bởi các ốp lưng mang thương hiệu Apple. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn thông minh. Các sản phẩm ốp lưng của Apple không chỉ có giá cao hơn nhiều so với các lựa chọn từ các thương hiệu khác mà chất lượng cũng không thực sự nổi bật.

Ốp lưng Apple không mang lại nhiều ưu điểm nổi bật so với các đối thủ.

Apple hiện cung cấp ba loại ốp lưng cho iPhone: FineWoven, trong suốt và Silicon. Apple đã ngừng sản xuất ốp lưng da truyền thống khiến những người yêu thích chất liệu này phải tìm kiếm các lựa chọn thay thế từ bên thứ ba.

Trong số các loại ốp lưng mà Apple cung cấp, FineWoven được quảng cáo là một lựa chọn bền vững thay thế cho ốp lưng da. Tuy nhiên ốp lưng này lại dễ bị hao mòn không hề lý tưởng cho một sản phẩm có giá khoảng 1,59 triệu đồng. Đây có thể là lý do khiến Apple ngừng cung cấp ốp lưng FineWoven cho iPhone 16 series.

Nhiều người phàn nàn với ốp lưng Apple

Ngoài FineWoven, các loại ốp lưng khác của Apple cũng gặp phải nhiều phàn nàn từ người dùng. Ốp lưng trong suốt thường nứt ở các cạnh, trong khi ốp Silicon lại dễ vỡ. Do đó, người dùng có thể chuyển sang tìm nhiều sản phẩm ốp lưng iPhone từ các thương hiệu khác với giá cả phải chăng hơn với chất lượng thậm chí tốt hơn.

Người dùng có thể mua gói AppleCare+ nếu không thích sử dụng ốp lưng.

Nếu đã mua ốp lưng Apple và nó bị hỏng, người dùng có thể được thay thế miễn phí trong vòng một năm theo chế độ bảo hành, miễn là có bằng chứng mua hàng. Bảo hành này bao gồm các lỗi sản xuất, vì vậy nếu ốp lưng của người dùng bị vỡ do sử dụng bình thường, họ có thể đổi mới mà không tốn thêm chi phí.

Vậy có nên sử dụng iPhone mà không có ốp lưng? Việc này có thể làm tăng nguy cơ hư hỏng về mặt thẩm mỹ cho thiết bị. Nếu không thích sử dụng ốp lưng, hãy cân nhắc mua gói bảo hiểm như AppleCare+, hoặc các gói bảo hiểm khác đi kèm với thẻ tín dụng của mình. Điều này sẽ giúp người dùng yên tâm hơn, bởi nếu điện thoại bị hư hỏng, người dùng sẽ được sửa chữa hoặc thay thế.

Tóm lại, việc sử dụng ốp lưng cho iPhone là cần thiết để bảo vệ thiết bị đắt tiền này, nhưng người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chọn sản phẩm của Apple.