Vì sao iPhone 17 Air không nên đắt hơn iPhone 17 Pro?

Tất cả những tin đồn về iPhone 17 Air năm sau đang khiến iFan vô cùng phấn khích. Trước hết, "siêu phẩm" này sẽ có thiết kế mỏng và nhẹ, khác biệt đáng kể.

Các tin đồn về iPhone 17 Air đã ám chỉ rằng mẫu iPhone mới này sẽ vượt qua giá của các mẫu iPhone Pro hiện tại. Tuy nhiên, gần đây hơn, một báo cáo mới từ Tạp chí Phố Wall chỉ ra rằng điều ngược lại hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo các chuyên gia, đây là những lý do khiến iPhone 17 Air không nên đắt hơn iPhone 17 Pro.

Lịch sử của dòng iPad Air

Lịch sử của Apple đã đủ để thuyết phục giới chuyên gia rằng iPhone 17 Air sẽ rẻ hơn iPhone 17 Pro. Đó là bởi dòng sản phẩm iPad Air của hãng nằm giữa iPad tiêu chuẩn và iPad Pro cao cấp. Hiện tại, iPad 10 là phiên bản rẻ nhất trong dòng iPad trong khi iPad Pro với chip M4 có giá bán cao nhất. Trong khi đó, chiếc iPad Air 11 inch hiện tại với chip M2 ở mức giữa của 2 thiết bị.

Có khả năng iPhone 17 Air sẽ tuân theo cấu trúc giá trên.

Một camera so với ba camera

Dự kiến, iPhone 17 Air sẽ chỉ có một camera sau. Chiếc iPhone duy nhất có tính năng đó là iPhone SE (2022). Do đó, một chiếc điện thoại có một camera không thể tốt hơn so với điện thoại có ba camera.

Ảnh concept iPhone 17 Air.

Các mẫu iPhone Pro đi kèm hệ thống ba camera, được thiết kế để cung cấp hiệu suất camera tốt nhất — đó là lý do tại sao iPhone 16 Pro Max hiện là điện thoại có camera tốt nhất hiện nay. Thiết lập này mang đến cho người dùng nhiều tiện ích nhất, từ những bức ảnh tiêu chuẩn của camera chính đến việc chụp gần hơn bằng camera tele có zoom quang học.

Và tất nhiên, camera đơn của iPhone SE (2022) không thể sánh được với tiện ích trên iPhone 16 Pro Max. Nói cách khác, Apple khó có thể biện minh cho việc làm cho iPhone 17 Air đắt hơn iPhone 17 Pro.

Chip A19 thay vì A19 Pro

Rất có thể iPhone 17 Air sẽ được cung cấp sức mạnh bởi chip A19. Ngược lại, iPhone 17 Pro có thể được tích hợp chip A19 Pro.

Chỉ riêng điều này cho thấy giá của iPhone 17 Air không nên vượt quá giá của iPhone 17 Pro, đặc biệt là khi iPhone 17 tiêu chuẩn cũng sẽ tích hợp cùng chip A19.

Đây là phiên bản thay thế iPhone Plus

Và cuối cùng, Apple dự kiến ​​ngừng sản xuất iPhone Plus khi ra mắt iPhone 17. Thông tin này đến từ Ice Universe, một nguồn tin rò rỉ đáng tin cậy. Nói dễ hiểu hơn, iPhone 17 Plus sẽ bị thay thế bởi iPhone 17 Air.

Ảnh minh họa.

Nếu hãng có ý định thay thế iPhone 17 Plus trong dòng sản phẩm, iPhone 17 Air sẽ có mức giá tương đương với iPhone 16 Plus. Vì iPhone 17 Air sẽ có nhiều thông số kỹ thuật giống iPhone Plus nên "Nhà Táo" sẽ không đi quá xa trong việc giữ giá của iPhone 17 Air ở mức phù hợp.