Hợp luyện diễu binh A80 "hot" Google, "viral" mạng xã hội TikTok, Facebook

20h tối 21/8, hơn 16.300 quân nhân cùng hàng chục xe pháo, đặc chủng của Quân đội và Công an, cùng lực lượng Nga, Lào, Campuchia đã hợp luyện tại quảng trường Ba Đình.

Sự kiện thu hút người dân khắp nơi đổ về các tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua từ trưa cùng ngày. Từ sự "viral" của sự kiện A50 tại TP.HCM dịp 30/4 - 1/5, không bất ngờ khi buổi hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh vào ngày 2/9 sắp tới cũng trở nên cực "hot" trên mạng xã hội.

Buổi hợp luyện tối 21/8 lên top tìm kiếm Google.

Theo thống kê của Google Trends (Google Xu hướng), chỉ sau một đêm, chủ đề "lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm" đã vào top truy vấn trên các công cụ của Google. Trong đó, những từ khóa liên quan nổi bật là: lịch hợp luyện a80, duyệt binh 2/9, lịch duyệt binh 2/9, trực tiếp hợp luyện diễu binh,...

Thông qua các từ khóa trên, có thể thấy nhiều người dùng Internet đang tìm kiếm chưa chuẩn xác về sự kiện A80 này. Theo đó, buổi hợp luyện đêm 21/8 là chuẩn bị cho lễ diễu binh 2/9, chứ không phải duyệt binh. Từ "duyệt binh" thường dùng để mô tả một sự kiện với quy mô, tính chất khác.

Không chỉ trên các công cụ của Google (Google Search, Google News, YouTube, YouTube Shorts,...), ngay lúc này, những khoảnh khắc đầy tự hào do người dân trực tiếp quay lại cũng đang được lan tỏa mạnh trên Facebook, Facebook Reels, TikTok,...

Hình ảnh buổi hợp binh được chia sẻ trên mạng xã hội.