Vì sao Apple lại tích hợp AI vào tính năng chụp ảnh trên iPhone?

Quay trở lại thời điểm iPhone 11 ra mắt vào 20/9/2019, sản phẩm đã mang đến những cải tiến đáng kể trong khả năng chụp ảnh, khẳng định vai trò vượt bậc của phần cứng và phần mềm smartphone. Một trong những điểm nổi bật của hệ thống camera mới trên iPhone 11 là khả năng xử lý điều kiện thiếu sáng mà không cần dùng đèn flash - một vấn đề lâu nay gây khó khăn cho nhiều thiết bị.

iPhone 11 được đến tay người dùng vào ngày 20/9/2019.

Chế độ chụp đêm của iPhone 11 được phát triển dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) đã thay đổi cách thức chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu. Thay vì chỉ dựa vào quang học, chế độ này sử dụng thuật toán ghép ảnh, cho phép hệ thống chụp nhiều bức ảnh khi phát hiện thiếu sáng và sau đó kết hợp chúng lại để tạo ra hình ảnh sắc nét, rõ ràng. Chip A13 với bộ xử lý thần kinh giúp lọc bỏ các khuyết điểm như rung tay hay chuyển động của chủ thể.

So sánh với các thiết bị Android cùng thời, sự khác biệt trở nên rõ ràng. Chế độ Night Sight của Google có xu hướng làm sáng quá mức cảnh quan thành phố vào ban đêm, trong khi phương pháp xử lý tông màu của Apple giữ được độ tương phản tự nhiên hơn, với bóng tối sâu và ánh sáng ấm áp hơn.

Nhiếp ảnh di động trên iPhone ngày càng được cải tiến.

Trước đó, iPhone X đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nhiếp ảnh ban đêm, với chế độ Ban đêm trở thành một bước ngoặt quan trọng trong nhiếp ảnh smartphone. Sự chú trọng vào công nghệ nhiếp ảnh điện toán đã giúp những bức ảnh thông thường gần gũi hơn với chất lượng của máy ảnh không gương lật chuyên dụng.

Ngày nay, phương pháp thuật toán vẫn là nền tảng csủa nhiếp ảnh smartphone hiện đại, với nhiều bức ảnh ở các mức độ phơi sáng khác nhau được ghép lại thành một hình ảnh cuối cùng. Điều này đã nâng cao kỳ vọng về nhiếp ảnh thông thường lên một tầm cao mới và duy trì được mức độ cao đó cho đến nay.