Nổi tiếng với các video "khoe của" trên Instagram, người phụ nữ bị mất trộm hơn 2 tỷ

Một nữ influencer (người có sức ảnh hưởng trên mạng) tại Ấn Độ thường xuyên "khoe của" trên MXH vừa trở thành nạn nhân của một vụ trộm, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 10 triệu rupee (khoảng 2,7 tỷ đồng). Cảnh sát đang kiểm tra các bài đăng và video cũ của cô để xác định liệu những nội dung này có vô tình giúp kẻ trộm nắm được vị trí và lịch trình của gia đình hay không.

Theo trang NDTV, nữ influencer Madhumita sống tại Kanyakumari, sở hữu hơn 450.000 người theo dõi trên MXH. Cô thường chia sẻ hình ảnh về cuộc sống xa hoa trên Instagram, trong đó có nhiều bài đăng khoe vàng, trang sức kim cương và những khoản tiền mặt lớn.

Hình ảnh "khoe của" của cô trên MXH.

Thậm chí, Madhumita từng đăng video ghi lại cảnh cô rải tiền mặt lên người con cái. Những nội dung này hiện được cảnh sát xem xét trong quá trình điều tra vụ trộm.

Được biết, vụ trộm xảy ra vào ngày 24/9 vừa qua, khi Madhumita cùng gia đình ra ngoài mua sắm. Lợi dụng lúc nhà không có người, kẻ trộm đột nhập vào nhà cô tại khu VIP Garden, Nagercoil.

Khi trở về gia đình cô phát hiện két sắt bị mở tung, trang sức cùng tiền mặt biến mất khiến họ nhận ra nhà mình bị ăn trộm

Theo cảnh sát, số tài sản bị lấy đi gồm khoảng 120 món trang sức bằng vàng và kim cương. Ngoài ra, khoảng 50.000 rupee tiền mặt cũng bị mất. Tổng giá trị thiệt hại được ước tính khoảng 10 triệu rupee.

Sau vụ việc, cảnh sát tập trung kiểm tra các bài đăng, hình ảnh và video mà Madhumita từng chia sẻ trên MXH. Cơ quan chức năng đã thành lập 5 đội điều tra để truy tìm nghi phạm và làm rõ diễn biến vụ trộm.

Hiện chưa có thông tin cho thấy những bài đăng trên MXH dẫn đến vụ đột nhập. Tuy nhiên, cảnh sát đang xem xét khả năng các nội dung công khai về tài sản, nơi ở hoặc lịch trình của gia đình có thể cung cấp manh mối cho kẻ trộm.