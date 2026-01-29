Công ty chip do Bill Gates hậu thuẫn sẵn sàng thách thức Nvidia

Được hỗ trợ bởi Quỹ Gates Frontier của Bill Gates, Neurophos cho biết chip xử lý quang học của họ có khả năng mang lại hiệu suất AI vượt trội, đồng thời khắc phục những hạn chế về năng lượng và khả năng mở rộng mà các chip silicon hiện tại đang gặp phải.

Chip quang học của Neurophos sẽ mở ra khả năng mới cho ngành bán dẫn.

Theo ghi nhận từ Tom’s Hardware, chip quang học của Neurophos đã thu hút sự chú ý lớn từ ngành công nghiệp bán dẫn, nơi đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho điện toán truyền thống.

Công nghệ điện toán quang học của Neurophos hoạt động khác biệt so với các GPU thông thường khi sử dụng photon thay vì electron để thực hiện các phép tính. Ánh sáng có khả năng chuyển mạch nhanh hơn và tạo ra ít nhiệt hơn, cho phép thực hiện nhiều công việc hơn trong cùng một khoảng thời gian.

Neurophos cho biết họ đã vượt qua một rào cản lâu đời trong điện toán quang học bằng cách thu nhỏ các thành phần quang học đủ để tích hợp dày đặc trên một con chip sản xuất bằng công nghệ hiện có. Kết quả là, công ty có thể phát triển một ma trận tính toán quang học lớn hoạt động ở tốc độ cực cao, thay vì phải dựa vào hàng trăm lõi tính toán nhỏ hơn.

Bill Gates là người đứng đằng sau công ty Neurophos.

Trong khi đó, Nvidia vẫn là thế lực thống trị trong lĩnh vực phần cứng AI, với các nền tảng mới nhất vẫn dựa trên GPU silicon truyền thống. Mặc dù Nvidia đang áp dụng công nghệ quang học để truyền dữ liệu nhanh hơn giữa các chip, nhưng quá trình tính toán AI thực tế vẫn chủ yếu dựa vào điện tử. Ngược lại, Neurophos đang nỗ lực thực hiện tính toán quang học thực sự, đại diện cho một sự thay đổi triệt để hơn trong thiết kế chip.

Hiện tại, vị thế thống trị của Nvidia vẫn an toàn khi Neurophos còn nhiều năm nữa mới có thể sản xuất hàng loạt và phải đối mặt với nhiều thách thức về kỹ thuật và phần mềm. Tuy nhiên, dự án này mở ra một tương lai khả thi, nơi điện toán quang học có thể bổ sung hoặc thậm chí thay thế một phần phần cứng AI hiện nay và có khả năng định hình lại ngành công nghệ và AI trong thập kỷ tới.