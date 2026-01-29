Khoa học chứng minh lợi ích của việc nghe nhạc mỗi ngày

Một nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí PLOS Mental Health đã chỉ ra rằng việc kết hợp âm nhạc với phương pháp Kích thích Nhịp điệu Thính giác (Auditory Beat Stimulation - ABS) có thể giảm đáng kể mức độ lo âu, ngay cả ở những người đang điều trị bằng thuốc cho chứng lo âu mãn tính.

Khoa học chứng minh việc nghe nhạc mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích.

Nghiên cứu trên là một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên với sự tham gia của 144 người, tất cả đều đang kiểm soát chứng lo âu nặng bằng thuốc. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm xem liệu âm thanh có thể tạo ra tác động tích cực hơn nữa hay không. Họ không chỉ phát những bài hát nổi tiếng mà còn sử dụng những bản nhạc cụ thể kết hợp với ABS - những nhịp điệu được thiết kế để tác động đến hoạt động của não bộ giúp đưa não vào trạng thái bình tĩnh hơn.

Người tham gia được chia thành các nhóm và yêu cầu nghe nhạc chuyên dụng hoặc một bản nhạc kiểm soát là tiếng ồn hồng (loại âm thanh chứa đầy đủ các tần số mà con người nghe được, nhưng cường độ giảm dần ở các tần số cao và mạnh hơn ở tần số thấp) trong các khoảng thời gian khác nhau: 12, 24 hoặc 36 phút.

Kết quả cho thấy, trong khi tiếng ồn hồng không có tác dụng nhiều, các nhóm nghe nhạc có sử dụng ABS đã báo cáo sự giảm đáng kể cả về lo âu “thể chất” (cảm giác bồn chồn, tim đập nhanh) và lo âu “nhận thức” (suy nghĩ miên man, lo lắng).

Cảm giác lo âu sẽ được giảm đáng kể sau khi nghe nhạc.

Một trong những phát hiện quan trọng từ nghiên cứu là “khoảng thời gian tối ưu” cho việc nghe nhạc. Mặc dù tất cả các buổi nghe nhạc đều có tác dụng, nhưng 24 phút dường như là thời gian hiệu quả nhất. Thời gian này đủ dài để tạo ra sự thay đổi trong trạng thái não bộ, nhưng cũng đủ ngắn để phù hợp với giờ nghỉ trưa hoặc thời gian di chuyển.

Nghiên cứu mở ra một hướng đi mới cho chăm sóc sức khỏe tâm thần, đặc biệt cho những người cảm thấy các phương pháp điều trị truyền thống không mang lại hiệu quả như mong muốn. Âm nhạc kết hợp với ABS có thể trở thành một công cụ trị liệu dễ tiếp cận, không tốn kém và không có tác dụng phụ như thuốc.

Mặc dù không thể thay thế bác sĩ trị liệu hay thuốc theo toa, phương pháp này cung cấp một giải pháp bổ trợ mạnh mẽ cho những lúc cần điều chỉnh cảm xúc. Trong tương lai, có thể hình dung ra các ứng dụng cá nhân hóa âm thanh theo nhu cầu cụ thể giúp việc kiểm soát cơn lo âu trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.