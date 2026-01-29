Nguy cơ khi nói 'có' qua bẫy 'cuộc gọi im lặng'

Tại Hội thảo Phòng chống lừa đảo và thiên tai 2026 tại Los Angeles (Mỹ) hôm 26/1, cảnh sát và chuyên gia pháp lý cảnh báo về những thủ đoạn tội phạm công nghệ cao mới, trong đó nguy hiểm nhất là bẫy "cuộc gọi im lặng".

Ông Wei-Lin Wu, Cục trưởng Cảnh sát Khu học chánh Compton, nhắc đến một kịch bản phổ biến: điện thoại reo, bạn bắt máy nhưng đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.

Phản xạ tự nhiên của đa số mọi người là tiếp tục hỏi: "Alo, ai đấy?", "Có ai ở đó không?", "Bạn có nghe tôi nói không?". Ông Wu khuyến cáo, trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến như hiện nay, khi thấy số lạ gọi đến, người nhận nên tránh trả lời mà đợi đầu dây bên kia lên tiếng trước, đặc biệt không nói từ "có" (yes).

Nhiều "cuộc gọi im lặng" chờ bạn nói để ghi âm chính giọng của bạn, nhằm thực hiện âm mưu lừa đảo. Ảnh minh họa: Word Journal

Nếu lên tiếng, hai rủi ro sẽ xảy ra. Đầu tiên, hệ thống tự động của kẻ lừa đảo xác nhận số điện thoại này đang hoạt động và có người thật nghe máy. Thông tin của họ sẽ được đưa vào danh sách "con mồi tiềm năng" và bán cho những đường dây lừa đảo khác.

Nguy hiểm hơn, kẻ gian ghi âm câu trả lời "có" hoặc "vâng" của người nghe, sau đó sử dụng để mạo danh, trả lời các câu hỏi bảo mật bằng giọng nói của ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc các dịch vụ tiện ích nhằm chiếm đoạt tài sản.

"Cách xử lý tốt nhất là không nghe số lạ. Nếu bắt máy mà thấy im lặng, bạn cũng hãy giữ im lặng rồi dập máy. Đừng sợ lỡ việc, người thực sự cần tìm bạn sẽ lên tiếng hoặc để lại tin nhắn", ông Wu nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Chen Hsi-chieh, Thư ký pháp lý Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Los Angeles, cảnh báo về thủ đoạn "mổ lợn" (pig butchering). Kẻ lừa đảo kiên nhẫn "nuôi" con mồi bằng cách xây dựng mối quan hệ tình cảm hoặc bạn bè giả tạo qua mạng suốt nhiều tháng. Khi lòng tin đã đủ, chúng mới bắt đầu "mổ" bằng cách bịa ra các lý do khẩn cấp (người thân bị bệnh, tai nạn) hoặc rủ rê đầu tư để moi tiền.

Về lừa đảo đầu tư, ông Chen chỉ ra công thức chung: yêu cầu tải ứng dụng lạ - hứa hẹn lợi nhuận khủng chắc thắng - yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc ở nước ngoài, đồng thời cấm tiết lộ cho gia đình.

Ngoài ra, hình thức mạo danh người nổi tiếng cũng đang bùng nổ. Kẻ gian giả làm CEO hãng hàng không hay tỷ phú để tặng quà, sách, thẻ VIP miễn phí.

"Đừng tin vào những bữa trưa miễn phí. Các chương trình tặng quà trên mạng xã hội có người nổi tiếng bảo chứng hiện nay 99% là giả mạo để đánh cắp thông tin hoặc lừa phí vận chuyển", ông Chen nói.