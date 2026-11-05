Máy tính Windows 11 chỉ với 8 GB RAM đang chạy mượt ra sao?

Thị trường laptop giá rẻ đang trải qua những thách thức lớn, chủ yếu do giá RAM tăng cao và sự cạnh tranh từ dòng MacBook Neo. Để giữ giá thành hợp lý, nhiều nhà sản xuất laptop Windows đã quyết định trang bị cho sản phẩm của mình chỉ 8 GB RAM. Tuy nhiên, điều này đặt ra một vấn đề lớn, bởi Windows 11 không được biết đến là hệ điều hành tiết kiệm bộ nhớ.

Máy tính Windows 11 với RAM 8 GB được lên đời nhờ bản cập nhật mới.

Để giải quyết vấn đề này, Microsoft đã công bố một loạt cải tiến cho Windows 11. Theo thông tin từ công ty, hệ điều hành này giờ đây có khả năng xử lý đa nhiệm nhanh hơn tới 40% trên các máy tính chỉ có 8 GB RAM. Một trong những thay đổi đáng chú ý là khả năng lưu trữ thêm tới 2 GB dữ liệu hoạt động trong RAM, giúp các ứng dụng và tab trình duyệt không cần phải tải lại thường xuyên khi người dùng quay lại.

Ngoài ra, Microsoft cũng đã cải thiện cách xử lý các tác vụ nền, cho phép các tính năng như Start, Search và File Explorer phản hồi nhanh hơn tới 20%. Trình duyệt Microsoft Edge cũng được tối ưu hóa, có thể khởi động nhanh hơn tới 33%. Những cải tiến này có thể giúp giảm mức tăng bộ nhớ được cấp phát lên đến 900 MB, trong đó các ứng dụng như Word, Excel, PowerPoint và Outlook chiếm tới 360 MB bộ nhớ tiết kiệm được. Các widget sẽ không được tải cho đến khi được mở, và các tab Edge không hoạt động sẽ chuyển sang chế độ ngủ sau 15 phút.

Microsoft khẳng định rằng khả năng đa nhiệm nhanh hơn 40% trên các máy tính có RAM 8 GB được dựa trên các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm khi chạy đồng thời nhiều ứng dụng. Điều này trở nên quan trọng trong bối cảnh giá RAM đang tăng cao, với dự báo từ Gartner rằng phân khúc máy tính dưới 500 USD có thể biến mất vào năm 2028. Trong khi đó, MacBook Neo của Apple đang tạo ra áp lực lớn hơn cho các nhà sản xuất laptop Windows nhờ vào khả năng vận hành hiệu quả của macOS trên bộ nhớ hạn chế.

Người dùng máy tính với RAM 8 GB nên kiểm tra và cập nhật Windows 11 26H2 lên bản dựng 26300.9818.

Việc trang bị cho laptop 8 GB RAM thay vì 16 GB có thể giúp các nhà sản xuất giữ giá thành thấp, nhưng điều này sẽ không có ý nghĩa nếu hệ điều hành Windows tiêu thụ phần lớn dung lượng RAM. Microsoft cho biết các cải tiến này đã có sẵn trên Windows 11 phiên bản 26H2, bản dựng 26300.9818 trở lên. Đối với những tác vụ nặng hơn, người dùng vẫn nên xem xét sử dụng 16 GB RAM trở lên để đảm bảo hiệu suất tối ưu.