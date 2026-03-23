Trên tay Xiaomi 17, pin 7.000 mAh, camera Leica 3

Ngay từ khi cầm trên tay, Xiaomi 17 mang lại cảm giác quen thuộc với ngôn ngữ thiết kế tối giản đang phổ biến trên thị trường smartphone cao cấp. Thiết bị sở hữu kích thước 6,3 inch tương đối nhỏ gọn, kết hợp mặt lưng kính mờ và khung kim loại tạo nên tổng thể chắc chắn, dễ cầm nắm.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không nằm ở ngoại hình mà ở cách Xiaomi “nhồi” phần cứng vào thân máy nhỏ: viên pin dung lượng lớn 7.000 mAh, sạc nhanh 100W cùng chip xử lý thế hệ mới cho thấy đây là một chiếc flagship thực thụ dù không mang danh xưng quen thuộc. Trải nghiệm ban đầu cho thấy máy hoạt động mượt mà, nhiệt độ được kiểm soát tốt và đủ sức đáp ứng các tác vụ nặng, từ chơi game đến đa nhiệm cường độ cao.

Thiết kế tối giản trông giống iPhone 17 Pro, với phần hoàn thiện kính mờ, khung kim loại, cụm camera lớn, mang lại cảm giác cao cấp và hiện đại.

Màn hình AMOLED LTPO 6,3 inch, 120Hz, độ sáng 3.500 nit với khả năng hiển thị HDR10+ ấn tượng. Tuy nhiên, khi cầm nắm trai nghiệm có thể hơi hẹp với người quen dùng máy lớn.

Camera Leica 3 cảm biến 50 MP cho chất lượng tốt, quay 8K, zoom quang 2.6x, mặc dù đủ dùng hằng ngày nhưng chưa phải top đầu phân khúc..

Đánh giá ban đầu cho thấy camera cho chất lượng tốt trong hầu hết tình huống, nhưng chưa thực sự nổi bật ở khả năng zoom xa hoặc xử lý nâng cao. Camera Xiaomi 17 hướng đến sự ổn định và dễ dùng, phù hợp chụp hằng ngày hơn là phục vụ nhu cầu nhiếp ảnh chuyên sâu.

Pin silicon-carbon 7.000 mAh trên máy hứa hẹn cho thời lượng lên đến 2 ngày. Con số này vượt nhiều mẫu cao cấp trên thị trường, nhưng vẫn giữ thiết kế gọn nhẹ.

Điện thoại hỗ trợ sạc nhanh 100W qua cổng USB-C, cho phép nạp đầy pin khoảng 40 phút, hỗ trợ chuẩn PPS giúp dùng linh hoạt với sạc bên thứ ba, giảm phụ thuộc phụ kiện hãng. Máy cũng hỗ trợ sạc không dây 50W và sạc ngược 22,5W để có thể trở thành pin dự phòng tiện lợi, phù hợp sạc phụ kiện hoặc hỗ trợ thiết bị khác.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) với CPU Oryon 4,6 GHz và GPU Adreno 840 mang lại hiệu năng top đầu, chơi game nặng mượt, hỗ trợ ray tracing.

Nhiệt độ máy được kiểm soát tốt khi dùng hằng ngày hoặc chơi game nhẹ, gần như không xảy ra hiện tượng quá nhiệt. Khi sạc không dây trong môi trường kín như xe hơi, nhiệt độ tăng nhẹ nhưng vẫn trong mức an toàn, không xuất hiện cảnh báo quá nhiệt.

Cụm nút nguồn và âm lượng chắc chắn, độ nảy tốt, được bố trí hợp lý cho người thuận tay phải, thao tác nhanh và chính xác.

Chất lượng loa thoại và loa ngoài rõ ràng, nghe tốt trong môi trường ồn, phù hợp cho gọi điện và nghe nội dung khi di chuyển. Kết nối Bluetooth nhìn chung ổn định với tai nghe, nhưng có thể gặp trục trặc với một số hệ thống giải trí trên xe.

Tổng thể phần cứng mang lại trải nghiệm mạnh mẽ trong thân máy nhỏ gọn, phù hợp người cần hiệu năng cao nhưng vẫn ưu tiên tính di động. Giao diện HyperOS cho phép tùy chỉnh lưới biểu tượng linh hoạt, mở rộng không gian hiển thị nhiều ứng dụng hơn trên màn hình chính.

Tổng thể, nếu người dùng đang tìm một chiếc smartphone nhỏ gọn nhưng vẫn mạnh mẽ, pin trâu và hiệu năng ổn định, Xiaomi 17 là cái tên đáng cân nhắc. Đây có thể không phải là lựa chọn nổi bật nhất trên thị trường nhưng lại là một trong những chiếc máy cân bằng tốt nhất ở thời điểm hiện tại.