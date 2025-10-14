NÓNG: Vietnam Airlines xác nhận rò rỉ dữ liệu, cảnh báo "khẩn" tới mọi khách hàng

Ngày 10/10 vừa qua, 23 triệu bản ghi chứa thông tin khách hàng của các doanh nghiệp lớn, trong đó có một phần dữ liệu được cho là của Vietnam Airlines đã bị hacker rao bán trên "chợ đen".

Tới trưa nay (ngày 14/10), Vietnam Airlines đã chính thức phát đi thông báo về sự cố bảo mật dữ liệu liên quan đến nền tảng chăm sóc khách hàng trực tuyến do một tập đoàn công nghệ toàn cầu vận hành.

Dữ liệu khách hàng của Vietnam Airlines đang bị rò rỉ trên mạng. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ đối tác, Vietnam Airlines là một trong nhiều doanh nghiệp trên thế giới đang sử dụng dịch vụ của đơn vị này bị ảnh hưởng. Một phần dữ liệu khách hàng được xử lý trên nền tảng này có thể đã bị truy cập trái phép.

"Ngay sau khi nhận được cảnh báo, Vietnam Airlines đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng, chuyên gia an ninh mạng và đối tác công nghệ để điều tra sự cố, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và tăng cường các biện pháp bảo vệ dữ liệu", Vietnam Airlines cho biết.

Theo hãng hàng không này, một số thông tin cá nhân có thể bị lộ, bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh và số hội viên Lotusmiles. Đến thời điểm hiện tại, các dữ liệu nhạy cảm như thẻ tín dụng, thông tin thanh toán, mật khẩu, hành trình, hộ chiếu và số dư tài khoản Lotusmiles vẫn được bảo mật an toàn và không bị ảnh hưởng. Các hệ thống công nghệ thông tin nội bộ của hãng hoạt động bình thường.

Để bảo vệ thông tin cá nhân, Vietnam Airlines khuyến nghị khách hàng nên đổi mật khẩu tài khoản Lotusmiles và email liên kết, cảnh giác với các hình thức lừa đảo giả mạo, thư điện tử hoặc cuộc gọi đáng ngờ mạo danh Vietnam Airlines. Đồng thời, họ khuyến cáo không chia sẻ thông tin cá nhân hay mã OTP, không đăng nhập vào các hệ thống chưa được xác thực.