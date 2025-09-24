Chuyên gia an ninh mạng chỉ ra 4 dấu hiệu iPhone bị theo dõi lén lút

Trong thời đại số, chiếc iPhone không chỉ là một thiết bị liên lạc mà còn chứa đựng vô số dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Dù nổi tiếng với hệ thống bảo mật vững chắc, nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn miễn nhiễm trước các nguy cơ bị theo dõi. Nếu gần đây bạn nhận thấy chiếc điện thoại của mình có những biểu hiện lạ, đừng chủ quan, đó có thể là những dấu hiệu cảnh báo có kẻ đang âm thầm xâm nhập vào cuộc sống riêng tư của bạn.

Ảnh minh họa.

Trong khi các cuộc tấn công tinh vi thường nhắm vào những nhân vật cấp cao như chính trị gia hay nhà báo, người dùng thông thường vẫn có thể trở thành nạn nhân thông qua việc vô tình nhấp vào một liên kết độc hại hoặc tải về một tệp tin không rõ nguồn gốc. Dưới đây là 4 dấu hiệu cảnh báo quan trọng mà bạn không nên bỏ qua.

1. Pin "tụt không phanh" và những chấm màu lạ

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất là thời lượng pin đột ngột suy giảm nghiêm trọng. Các phần mềm gián điệp (spyware) thường xuyên chạy ngầm để thu thập và gửi dữ liệu vị trí, âm thanh, hình ảnh... của bạn đi nơi khác, khiến thiết bị tiêu thụ năng lượng nhiều hơn bình thường.

Để kiểm tra, hãy vào Cài đặt > Pin để xem ứng dụng nào đang là "thủ phạm" ngốn pin nhiều nhất. Nếu phát hiện một ứng dụng lạ, hãy xóa nó ngay. Ngoài ra, hãy chú ý đến các chấm đèn báo trên đầu màn hình gồm chấm xanh lá (máy ảnh đang hoạt động), chấm màu cam (microphone đang hoạt động), hoặc chấm xanh dương (vị trí đang được truy cập). Nếu chúng xuất hiện một cách vô cớ, bạn có lý do để lo lắng.

Kiểm tra mức tiêu thụ pin của iPhone.

2. Máy nóng ran ngay cả khi không sử dụng

Tương tự như việc hao pin, phần mềm độc hại chạy nền liên tục sẽ buộc bộ xử lý của iPhone phải làm việc không ngừng nghỉ, gây ra tình trạng nóng máy kéo dài ngay cả khi bạn không hề sử dụng.

Vẫn trong mục Cài đặt > Pin, hãy nhấn vào từng ứng dụng và kiểm tra thông tin "Hoạt động trong nền". Nếu một ứng dụng nào đó có thời gian hoạt động ngầm quá cao một cách bất thường, đó là một dấu hiệu đáng ngờ.

3. Cửa sổ lạ và cấu hình đáng ngờ

Bạn có bao giờ thấy những cửa sổ pop-up lạ xuất hiện trên màn hình chính (không phải khi duyệt web) không? Đây là một dấu hiệu cảnh báo đỏ. Kẻ xấu có thể lừa bạn cài đặt các "cấu hình" độc hại, cho phép chúng toàn quyền kiểm soát thiết bị, từ việc cài ứng dụng từ xa, theo dõi vị trí cho đến đánh cắp dữ liệu.

Hãy vào Cài đặt > Cài đặt chung > VPN & Quản lý thiết bị. Nếu bạn thấy bất kỳ cấu hình nào lạ mặt (không phải của công ty, trường học hay ứng dụng VPN bạn đã cài), hãy xóa nó ngay lập tức.

Hãy kiểm tra các hồ sơ VPN trong cài đặt máy tính.

4. iPhone "dở chứng" tự khởi động lại

Các loại phần mềm gián điệp tiên tiến có thể gây xung đột hệ thống, khiến iOS bị treo và tự khởi động lại một cách ngẫu nhiên. Đây là một trong những dấu hiệu nghiêm trọng nhất, cho thấy thiết bị có thể đã bị xâm nhập ở cấp độ sâu. Trong trường hợp này, biện pháp triệt để nhất là sao lưu dữ liệu quan trọng và tiến hành khôi phục cài đặt gốc cho máy.

Làm thế nào để tự bảo vệ bản thân?

Việc phòng bệnh luôn cần thiết hơn chữa bệnh. Để giữ an toàn cho chiếc iPhone, hãy luôn tuân thủ các nguyên tắc vàng sau:

- Chỉ tải ứng dụng từ App Store chính thức.

- Thường xuyên kiểm tra các cấu hình lạ và tình trạng sử dụng pin.

- Luôn cập nhật hệ điều hành iOS lên phiên bản mới nhất.

Đối với những người dùng cần bảo mật tuyệt đối, hãy cân nhắc bật chế độ Lockdown trong mục Quyền riêng tư & Bảo mật để được bảo vệ ở mức độ cao nhất.

Chế độ Lockdown với mức bảo mật cao nhất cho iPhone.

Với những phương pháp trên, hãy là một người dùng thông thái để bảo vệ an toàn cho dữ liệu và sự riêng tư của chính mình.