Đây là những thiết bị điện tử có thể “ra đi” trong bão nếu bạn quên điều này

Tuy nhiên, bão có thể gây ra nhiều nguy hiểm, bao gồm gió mạnh, lũ quét, mưa đá và lốc xoáy. Để bảo vệ bản thân và gia đình, việc theo dõi dự báo thời tiết và chuẩn bị cho ngôi nhà là rất quan trọng.

Theo dõi dự báo thời tiết

Cần phân biệt giữa cảnh báo bão và cảnh báo bão đã hình thành. Cảnh báo bão cho biết điều kiện có thể dẫn đến giông bão, trong khi cảnh báo bão đã hình thành xác nhận sự xuất hiện của cơn bão gần khu vực chúng ta sinh sống.

Các ứng dụng như Windy giúp mọi người theo dõi đường đi của bão.

Nếu mới chuyển đến khu vực nào đó như đang đi du lịch, hãy tìm hiểu về tên phường, xã và các địa danh lân cận để nắm rõ thông tin cảnh báo từ cơ quan thời tiết quốc gia. Tốt hơn hết, hãy trang bị một chiếc radio để nghe thông tin thời tiết, nên ưu tiên chạy bằng pin, để nhận thông tin cập nhật ngay cả khi mất điện.

Chuẩn bị trước khi bão đến

Trước khi bão đến, hãy kiểm tra và cắt bỏ những cành cây chết hoặc mục nát có thể gây nguy hiểm. Nếu bão đang đến gần, hãy đưa đồ đạc ngoài trời vào trong, đóng kín cửa sổ và rút phích cắm các thiết bị điện để bảo vệ chúng khỏi sự cố điện áp. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên lập danh sách các vật dụng cần bảo vệ và dán lên tủ lạnh như một lời nhắc nhở.

Sẽ rất tai hại nếu điện thoại hết pin khi bão đến.

Hãy nhớ sạc đầy điện thoại và thiết bị điện tử trước khi bão đến, sau đó di chuyển chúng lên cao để tránh hư hại do ngập lụt. Một số thiết bị điện tử như điện thoại hiện nay cho phép giới hạn pin sạc đến mức dưới 100%, vì vậy hãy nhớ tắt tính năng này để cho phép pin được sạc đầy để tối ưu hóa khả năng lưu trữ năng lượng của pin. Nếu sử dụng máy phát điện, hãy đảm bảo lắp đặt đúng cách và không bao giờ vận hành trong nhà.

Cách xử lý trong và sau cơn bão

Khi bão xảy ra, hãy ở trong nhà, tránh xa cửa sổ và cửa ra vào. Tránh sử dụng điện thoại có dây và các thiết bị điện khác vì sét có thể truyền qua ống nước. Nếu có gió mạnh hoặc nguy cơ lốc xoáy, hãy di chuyển vào phòng kín không có cửa sổ hoặc tầng hầm.

Tránh sử dụng vòi sen khi bão đang vào.

Sau khi cơn bão qua đi, hãy ở trong nhà ít nhất 30 phút sau khi nghe thấy tiếng sấm lần cuối. Cẩn thận với đường dây điện bị đổ và các mảnh vỡ nguy hiểm. Tuyệt đối không chạm vào các vật thể đã tiếp xúc với đường dây điện bị đổ và gọi ngay số điện thoại khẩn cấp 114 nếu cần.

Nếu có mùi gas, hãy báo cho cơ quan chức năng ngay lập tức và không sử dụng bất kỳ thiết bị điện nào có thể tạo ra tia lửa.