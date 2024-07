Tầm giá 20 triệu đồng nên mua iPhone nào sử dụng ít lỗi, bền bỉ

20 triệu nên mua iPhone nào là câu hỏi được nhiều tín đồ Táo Khuyết quan tâm. Bởi đây là mức giá vừa tầm cho những iFans để có thể sở hữu một chiếc iPhone cao cấp với đầy đủ chức năng.

iPhone 14 Pro Max - 20,4 triệu đồng

iPhone 14 Pro Max mang đến nhiều lợi ích vượt trội cho người dùng, đặc biệt là về dung lượng lưu trữ và tính linh hoạt trong việc sử dụng làm dịch vụ di động.

Máy có khung thép không gỉ và màn hình Super Retina XDR OLED 6.7 inch, mang lại cảm giác chắc chắn và sang trọng. Hiệu suất của iPhone 14 Pro Max được đảm bảo bởi chip A16 Bionic, cho phép xử lý mượt mà và nhanh chóng các tác vụ từ cơ bản đến phức tạp.

Hệ thống camera ba ống kính 48MP vẫn giữ nguyên các tính năng cao cấp như Night Mode, Deep Fusion và khả năng quay video 4K HDR, đảm bảo chất lượng hình ảnh và video tuyệt vời.

Độ bền của sản phẩm cũng rất ấn tượng với khả năng chống nước và bụi chuẩn IP68 và lớp kính Ceramic Shield chống trầy xước.

iPhone 15 Plus - 19,7 triệu đồng

iPhone 15 Plus mang lại nhiều cải tiến vượt trội so với các thế hệ trước. Với màn hình Super Retina XDR OLED 6.7 inch, iPhone 15 Plus cung cấp chất lượng hiển thị tuyệt vời, màu sắc sống động và độ sáng cao, mang lại trải nghiệm hình ảnh sắc nét và chân thực.

Thiết kế viền mỏng, khung nhôm và mặt kính Ceramic Shield không chỉ tạo nên vẻ ngoài hiện đại mà còn tăng cường độ bền cho thiết bị.

Hiệu suất của iPhone 15 Plus được đảm bảo bởi chip A16 Bionic, cho phép xử lý mượt mà các tác vụ từ cơ bản đến phức tạp, bao gồm chơi game, chỉnh sửa video và sử dụng các ứng dụng nặng.

Hệ thống camera kép 48MP với các tính năng tiên tiến như Night Mode, Deep Fusion và khả năng quay video 4K HDR, đảm bảo chất lượng hình ảnh và video tuyệt vời trong mọi điều kiện ánh sáng.

iPhone 15 Pro - 21,9 triệu đồng

iPhone 15 Pro là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn trải nghiệm công nghệ mới nhất của Apple mà không cần phải chi trả mức giá cao nhất. Với thiết kế sang trọng, khung thép không gỉ và màn hình Super Retina XDR OLED 6.1 inch, iPhone 15 Pro mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và trải nghiệm hình ảnh sắc nét.

Hiệu suất của iPhone 15 Pro được đảm bảo bởi chip A17 Bionic, một trong những bộ vi xử lý mạnh mẽ nhất hiện nay, cho phép xử lý mượt mà các tác vụ từ cơ bản đến phức tạp, bao gồm chơi game, chỉnh sửa video và chạy ứng dụng nặng.

Hệ thống camera ba ống kính 48MP với các tính năng tiên tiến như Night Mode, Deep Fusion và khả năng quay video 4K HDR, mang lại chất lượng chụp ảnh và quay video tuyệt vời trong mọi điều kiện ánh sáng.

Đặc biệt, khả năng chống nước và bụi chuẩn IP68 và lớp kính Ceramic Shield giúp iPhone 15 Pro rất bền bỉ và ít gặp sự cố trong quá trình sử dụng.

