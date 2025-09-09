Top điện thoại gập đẹp, bền bỉ đáng mua năm 2025

Năm 2025, các thương hiệu Trung Quốc không chỉ đang bắt kịp cuộc đua điện thoại màn hình gập. Họ còn đang dẫn đầu. Từ ý tưởng điện thoại gập ba tiên phong của Huawei đến những tuyệt tác kỹ thuật mỏng nhẹ của Honor, những chiếc điện thoại màn hình gập tốt nhất của Trung Quốc năm nay đang định nghĩa lại những gì phần cứng di động có thể làm được, từ màn hình phá vỡ kỷ lục về độ sáng cho đến công nghệ pin mang hơi thở tương lai.

Nếu bạn đã sẵn sàng đầu tư vào một chiếc điện thoại có thể gập lại, vượt qua mọi giới hạn theo cách có ý nghĩa, thì đây là những chiếc điện thoại có thể gập lại của Trung Quốc đáng mua và đáng để bạn chú ý.

Huawei Mate XTs

Huawei ra mắt Mate XTs như một phiên bản kế nhiệm của Mate XT năm ngoái . Đây vẫn là điện thoại gập ba duy nhất sẵn sàng sản xuất và có thể mua vào năm 2025. Thiết bị có thể chuyển đổi giữa ba kiểu dáng sử dụng: điện thoại gập 6,4 inch, máy tính bảng mini 7,9 inch khi mở một nửa và máy tính bảng 10,2 inch khi mở hoàn toàn. Màn hình sử dụng công nghệ điểm ảnh COE, giúp giảm 13% mức tiêu thụ điện năng.

Cơ chế gập ba sử dụng bản lề Tiangong với liên kết rãnh kép, thép hàng không vũ trụ và bộ đệm 8 lớp. Huawei tuyên bố khả năng chống va đập cao hơn 30% và phần mỏng nhất của màn hình chỉ 0,02mm. Chip Kirin 9020 thay thế cho Kirin 9000 trước đó và cải thiện hiệu suất lên 36%.

Hệ thống camera bao gồm cảm biến chính 50MP khẩu độ thay đổi, camera góc siêu rộng 40MP hỗ trợ macro, ống kính tiềm vọng 12MP và cảm biến đa phổ 1.5MP. Máy sử dụng pin silicon-carbon 5.600 mAh, hỗ trợ sạc có dây 66W và sạc không dây 50W.

Giá khởi điểm là 17.999 nhân dân tệ (khoảng 66,5 triệu đồng) cho phiên bản 256GB và lên tới 22.499 nhân dân tệ (khoảng 83,1 triệu đồng) cho gói bút stylus cùng bộ nhớ trong 1TB.

Xiaomi Mix Flip 2

Xiaomi ra mắt Mix Flip 2 với những nâng cấp đáng kể về phần cứng và thiết kế. Thiết bị sở hữu thiết kế gập ba cạnh cong và chỉ nặng 199g. Cấu trúc bản lề được thiết kế lại, cải thiện độ bền với chứng nhận 200.000 lần gập.

Màn hình AMOLED ngoài 4,01 inch hỗ trợ tần số quét 120Hz, độ sáng 3200 nits và khả năng tương thích với hơn 500 ứng dụng. Màn hình AMOLED trong 6,86 inch cũng cung cấp độ phân giải 1,5K, công nghệ Dolby Vision và tần số quét động từ 1Hz đến 120Hz.

Chip Snapdragon 8 Elite cung cấp sức mạnh cho thiết bị với RAM LPDDR5X lên đến 16GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 1TB. Leica đã đồng phát triển hệ thống camera, bao gồm cảm biến chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 50MP với khả năng lấy nét macro và camera trước 32MP có khả năng quay video 4K.

Xiaomi định giá phiên bản cơ bản 12GB+256GB là 5.999 nhân dân tệ (khoảng 22,17 triệu đồng), trong khi phiên bản cao cấp nhất 16GB+1TB có giá 7.299 nhân dân tệ (khoảng 26,98 triệu đồng).

Huawei Pura X

Đầu năm nay, Huawei cũng đã ra mắt điện thoại nắp gập Pura X với màn hình OLED gập độc đáo 6,3 inch, tỷ lệ khung hình 16:10. Màn hình OLED 3,5 inch bên ngoài sử dụng tỷ lệ hình vuông 1:1. Cả hai màn hình đều được trang bị công nghệ LTPO 2.0, tần số quét thích ứng 1–120Hz và công nghệ làm mờ PWM 1440Hz.

Thiết bị sử dụng bộ vi xử lý Kirin 9020, RAM lên đến 16GB và bộ nhớ trong 1TB. Cụm camera sau bao gồm cảm biến chính RYYB 50MP, camera góc siêu rộng 40MP và ống kính tele 8MP zoom 3.5x. Ngoài ra, máy còn được bổ sung thêm camera màu đa phổ 1.5MP.

Pin kép 4.720 mAh hỗ trợ sạc có dây 66W và sạc không dây 40W. Pura X có giá khởi điểm từ 7.499 nhân dân tệ (khoảng 27,7 triệu đồng) và lên đến 9.999 nhân dân tệ (khoảng 36,9 triệu đồng) cho phiên bản cao cấp 1TB Collector's Edition.

Vivo X Fold 5

Vivo ra mắt X Fold 5 với trọng tâm tập trung vào công nghệ pin và độ sáng màn hình. Màn hình LTPO 2K+ 8,03 inch bên trong và màn hình FHD+ 6,53 inch bên ngoài đều đạt độ sáng lên đến 4.500 nits. Cả hai màn hình đều hỗ trợ công nghệ Dolby Vision và kính bảo vệ UTG.

Thiết bị được trang bị chipset Snapdragon 8 Gen 3 và hệ thống tản nhiệt VC+ graphite. Bản lề sử dụng cấu trúc ăng-ten để tiết kiệm không gian bên trong và hỗ trợ gập mở lên đến 600.000 lần.

Hệ thống ba camera sau bao gồm camera chính 50MP, ống kính tiềm vọng 50MP và camera góc siêu rộng 50MP. Máy cũng có camera kép 20MP ở mặt trước. Pin 6.000 mAh hỗ trợ sạc có dây 80W và sạc không dây 40W.

Vivo X Fold 5 có giá bán 6.999 nhân dân tệ (khoảng 44,8 triệu đồng).

Honor Magic V5

Honor giới thiệu Magic V5 là chiếc điện thoại màn hình gập bền bỉ và cao cấp nhất từ ​​trước đến nay. Thiết kế sở hữu khung viền cong tám cạnh và kính King Kong Giant Rhino Glass cho khả năng chống rơi vượt trội. Bản lề sử dụng vật liệu hàng không vũ trụ và chịu được 500.000 lần gập. Điện thoại cũng đạt chuẩn IP58 và IP59.

Màn hình OLED bên trong 7,95 inch và bên ngoài 6,43 inch hỗ trợ tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 5000 nits. Màn hình cũng hỗ trợ HDR Vivid và Dolby Vision. Cụm camera bao gồm ống kính góc rộng 50MP, ống kính góc siêu rộng 50MP và ống kính tiềm vọng 64MP với zoom quang 3x và zoom kỹ thuật số lên đến 100x.

Máy chạy chip Snapdragon 8 Elite, RAM lên đến 16GB và pin silicon-carbon 6.100 mAh trên phiên bản 1TB. Hỗ trợ sạc nhanh có dây 66W và sạc nhanh không dây 50W. Honor định giá mẫu cơ bản là 8.999 nhân dân tệ (khoảng 33,25 triệu đồng) và mẫu cao cấp nhất là 10.999 nhân dân tệ (khoảng 40,6 triệu đồng).