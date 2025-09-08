Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Huawei ra mắt điện thoại màn hình gập ba thứ hai - Mate XTs, giá hơn 66 triệu đồng

Sự kiện: Điện thoại Smartphone
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Huawei vừa ra mắt chiếc điện thoại gập ba thế hệ thứ hai - Huawei Mate XTs, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu phân khúc.

Huawei Mate XTs mới là một bản cập nhật nhỏ nhưng có ý nghĩa, củng cố vị thế dẫn đầu của Huawei trong thế hệ smartphone màn hình gập tiếp theo.

Sản phẩm hiện đã có thể đặt hàng tại Trung Quốc. Nâng cấp lớn nhất là việc bổ sung hỗ trợ bút cảm ứng cho màn hình lớn 10,2 inch. Màn hình có thể gập lại thành cấu hình 7,9 inch và 6,4 inch. Bên trong, máy sở hữu chip Kirin 9020 mới và camera góc siêu rộng 40 megapixel được cải tiến. Sản phẩm có 2 màu mới — trắng và tím, 2 màu cũ là màu đỏ và đen.

Huawei&nbsp;Mate XTs.

Huawei Mate XTs.

Huawei Mate XTs có giá khởi điểm là 17.999 nhân dân tệ, tương đương 66,5 triệu đồng. Mặc dù đây là một mức giá khá cao cho một chiếc điện thoại nhưng lại rẻ hơn so với Huawei Mate XT đời đầu - có giá 19.999 nhân dân tệ (khoảng 73,9 triệu đồng).

Các màu của&nbsp;Huawei&nbsp;Mate XTs.

Các màu của Huawei Mate XTs.

Với sản phẩm này, Huawei đang dần vượt mặt các đối thủ trong phân khúc ngách. Samsung sẽ sớm ra mắt chiếc điện thoại màn hình gập ba đầu tiên nhưng Huawei đã có phiên bản thứ hai. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Samsung mới là điều giới công nghệ mong đợi vì hãng có phạm vi hoạt động toàn cầu và hệ sinh thái phần mềm hoàn thiện, có thể đưa yếu tố hình thức ngách này trở nên phổ biến hơn.

Huawei&nbsp;Mate XTs là chiếc điện thoại màn hình gập 3 thứ hai của Huawei.

Huawei Mate XTs là chiếc điện thoại màn hình gập 3 thứ hai của Huawei.

Dù thú vị đến đâu, thị trường điện thoại màn hình gập ba vẫn là một giải pháp mới cho hầu hết mọi người. Công nghệ này rất ấn tượng nhưng giá cả lại là một rào cản lớn và những hạn chế về phần mềm của Huawei bên ngoài Trung Quốc khiến việc bán sản phẩm này trở nên khó khăn.

Huawei Mate XTs là một cái nhìn thoáng qua khá tuyệt vời về công nghệ. Hiện tại, đây vẫn là một thiết bị mang tính tương lai dành cho những người có hầu bao rủng rỉnh.

Huawei Mate 80 series sẽ có hiệu năng tăng 20% với chip Kirin 9030
Huawei Mate 80 series sẽ có hiệu năng tăng 20% với chip Kirin 9030

Huawei cải tiến hiệu năng flagship với Kirin 9030, hứa hẹn tăng 20% sức mạnh chip mới.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo An Nhiên - Phone Arena ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/09/2025 13:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Điện thoại Smartphone Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN