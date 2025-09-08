Huawei ra mắt điện thoại màn hình gập ba thứ hai - Mate XTs, giá hơn 66 triệu đồng

Huawei Mate XTs mới là một bản cập nhật nhỏ nhưng có ý nghĩa, củng cố vị thế dẫn đầu của Huawei trong thế hệ smartphone màn hình gập tiếp theo.

Sản phẩm hiện đã có thể đặt hàng tại Trung Quốc. Nâng cấp lớn nhất là việc bổ sung hỗ trợ bút cảm ứng cho màn hình lớn 10,2 inch. Màn hình có thể gập lại thành cấu hình 7,9 inch và 6,4 inch. Bên trong, máy sở hữu chip Kirin 9020 mới và camera góc siêu rộng 40 megapixel được cải tiến. Sản phẩm có 2 màu mới — trắng và tím, 2 màu cũ là màu đỏ và đen.

Huawei Mate XTs.

Huawei Mate XTs có giá khởi điểm là 17.999 nhân dân tệ, tương đương 66,5 triệu đồng. Mặc dù đây là một mức giá khá cao cho một chiếc điện thoại nhưng lại rẻ hơn so với Huawei Mate XT đời đầu - có giá 19.999 nhân dân tệ (khoảng 73,9 triệu đồng).

Các màu của Huawei Mate XTs.

Với sản phẩm này, Huawei đang dần vượt mặt các đối thủ trong phân khúc ngách. Samsung sẽ sớm ra mắt chiếc điện thoại màn hình gập ba đầu tiên nhưng Huawei đã có phiên bản thứ hai. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Samsung mới là điều giới công nghệ mong đợi vì hãng có phạm vi hoạt động toàn cầu và hệ sinh thái phần mềm hoàn thiện, có thể đưa yếu tố hình thức ngách này trở nên phổ biến hơn.

Huawei Mate XTs là chiếc điện thoại màn hình gập 3 thứ hai của Huawei.

Dù thú vị đến đâu, thị trường điện thoại màn hình gập ba vẫn là một giải pháp mới cho hầu hết mọi người. Công nghệ này rất ấn tượng nhưng giá cả lại là một rào cản lớn và những hạn chế về phần mềm của Huawei bên ngoài Trung Quốc khiến việc bán sản phẩm này trở nên khó khăn.

Huawei Mate XTs là một cái nhìn thoáng qua khá tuyệt vời về công nghệ. Hiện tại, đây vẫn là một thiết bị mang tính tương lai dành cho những người có hầu bao rủng rỉnh.