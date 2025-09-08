Đây là chiếc smartphone có pin cực "khủng", không thể hủy diệt

Ulefone Armor 29 Pro Thermal sở hữu rất nhiều tính năng hữu ích. Đây là một chiếc điện thoại tích hợp camera nhiệt. Sản phẩm dự kiến ​​ra mắt vào giữa tháng 9.

Ulefone Armor 29 Pro Thermal.

Thực tế, Ulefone Armor 29 Pro Thermal có hai phiên bản:

- Ulefone Armor 29 Pro Thermal

- Ulefone Armor 29 Pro

Đúng như tên gọi, phiên bản thứ hai sẽ không được trang bị camera nhiệt.

Camera nhiệt hoạt động như thế nào?

Điện thoại Ulefone Armor 29 Pro Thermal sử dụng chip ISP hồng ngoại chuyên dụng. Công nghệ này cung cấp khả năng cải thiện chất lượng hình ảnh thông qua việc tối ưu hóa màu sắc và điều chỉnh độ tương phản, tăng tốc độ xử lý lên 50% và giảm tải cho bộ xử lý của điện thoại, mang lại hiệu suất tổng thể mượt mà hơn. Vì vậy, chip hình ảnh nhiệt ThermoVue T2 hứa hẹn mang lại những chi tiết sống động.

Camera có độ phân giải 640 x 512, tần số quét 25Hz và đo nhiệt độ trong khoảng từ -20 đến 550°C (-4°F đến 1022°F). Ứng dụng ThermoVue Pro được cài đặt sẵn.

Ulefone Armor 29 Pro Thermal có camera nhiệt cực "đỉnh".

Đây là một tính năng rất thú vị, rất hữu ích cho các nhiệm vụ như tìm kiếm rò rỉ nhiệt, phát hiện sự cố điện hoặc định vị người và động vật trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Ngoài ra, camera nhiệt còn được bổ sung nhiều chức năng thiết thực hơn so với camera thông thường.

Ulefone 29 Pro Thermal sở hữu màn hình chính AMOLED 6,67 inch với độ phân giải 1080 x 2400 pixel, tốc độ làm mới 120Hz và được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 3. Mặt sau là màn hình phụ AMOLED 1,04 inch với độ phân giải 340 x 340 pixel và có độ sáng tối đa 600 nit.

Chiếc điện thoại này khá nặng - trọng lượng 688 gram, mang lại cảm giác chắc chắn, bền bỉ, được củng cố thêm bởi khả năng chống nước và bụi đạt chuẩn IP68 và IP69K.

Sản phẩm được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 7400, điện thoại có RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB, có thể mở rộng lên đến 2 TB qua thẻ nhớ microSD. Viên pin bên trong có dung lượng lên tới 21200 mAh, cung cấp thời lượng pin dài. Mặc dù không có hiệu năng mạnh mẽ nhưng độ bền của Ulefone Armor 29 Pro là vô địch.