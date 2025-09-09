Tin nhắn SMS đầu tiên trên thế giới có nội dung gì và được gửi đi khi nào?

Ít ai ngờ rằng, vào một ngày cuối năm 1992, khi cả thế giới đang đắm chìm trong giai điệu "I Will Always Love You" của Whitney Houston và bom tấn "Ở nhà một mình 2", một cuộc cách mạng trong giao tiếp đã âm thầm diễn ra chỉ với hai từ quen thuộc.

Vào ngày 3/12/1992, kỹ sư phần mềm trẻ tuổi Neil Papworth (22 tuổi) đã ngồi trước máy tính và gửi đi thông điệp "Merry Christmas" (Giáng sinh an lành). Đây chính là tin nhắn SMS (Dịch vụ tin nhắn ngắn) đầu tiên trên thế giới. Nó được truyền qua mạng GSM của Vodafone tới một chiếc điện thoại di động Orbitel 901 – một thiết bị cồng kềnh mà sau này chúng ta hay gọi vui là "cục gạch".

Điều thú vị là Neil Papworth, cha đẻ của khoảnh khắc lịch sử này, lại không hề nghĩ rằng phát minh của mình sẽ trở thành một điều gì đó lớn lao. "Tôi không biết liệu họ có thực sự nghĩ rằng nó sẽ trở thành một thứ gì đó lớn lao hay không", ông chia sẻ nhiều năm sau đó.

Dù ý tưởng về SMS đã có từ năm 1984, nhưng phải đến năm 1993, Nokia mới là hãng đầu tiên tích hợp chức năng này vào điện thoại, cho phép người dùng nhắn tin cho nhau. Tuy nhiên, hành trình của SMS không hề trải hoa hồng. Dữ liệu năm 1995 cho thấy trung bình một người dùng chỉ gửi 0,4 tin nhắn mỗi tháng.

Phải đến đầu những năm 2000, SMS mới thực sự bùng nổ và trở thành một hiện tượng toàn cầu, định hình lại hoàn toàn cách thế giới giao tiếp. Thời kỳ hoàng kim của nó được ghi nhận vào năm 2010, với 6,1 nghìn tỷ tin nhắn được gửi đi, tương đương một con số đáng kinh ngạc: 193.000 tin nhắn mỗi giây.

Ngày nay, ở năm 2025, đế chế SMS đang phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt trước các ứng dụng nhắn tin qua Internet như Zalo, WhatsApp, iMessage, hay Telegram. Với các tính năng vượt trội như trò chuyện nhóm, gửi đa phương tiện và mã hóa đầu cuối, các ứng dụng này đã dần chiếm lĩnh thói quen liên lạc hàng ngày.

Dù vậy, SMS vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nó vẫn đóng một vai trò quan trọng ở những khu vực có Internet hạn chế và là công cụ không thể thiếu cho các dịch vụ bảo mật như mã hóa hai yếu tố (2FA). Từ một lời chúc Giáng sinh đơn sơ, SMS đã đặt nền móng cho cả một kỷ nguyên giao tiếp tức thời mà chúng ta đang tận hưởng hôm nay.