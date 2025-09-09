Tàu Nhật Bản đem về 2 thứ không có ở bất kỳ đâu trên Trái Đất

Trong một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Geosciences, nhóm khoa học gia Mỹ - Nhật Bản cho biết họ vừa tìm thấy một loại khoáng chất phosphide hiếm, không có trên Trái Đất, từ mẫu vật của tiểu hành tinh Ryugu.

Ryugu - tức Cung Điện Rồng - đã được tàu vũ trụ Hayabusa2 của Nhật Bản lấy mẫu và đem về Trái Đất vào năm 2020.

Từ đó đến nay, nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới đã nghiên cứu các phần của mẫu vật và xác nhận rằng Ryugu chứa vật liệu nguyên sơ của hệ Mặt Trời, bao gồm những "hạt mầm" của sự sống.

Các mảnh từ tiểu hành tinh Ryugu được phân tích sau khi tàu vũ trụ Nhật đem chúng về Trái Đất - Ảnh: BNL/GEOSCIENCES

Giờ đây, nhóm nghiên cứu từ Đại học Stony Brook, Phòng thí nghiệm Quốc gia Brookhaven, Đại học Bang New York tại Plattsburgh, Đại học Brown (Mỹ) và Viện Công nghệ Tokyo (Nhật Bản) đã sử dụng một kỹ thuật mới để phân tích thành phần của mẫu vật Ryugu.

Đó là một tổ hợp các kỹ thuật phân tích tia X không xâm lấn, giúp nghiên cứu cấu trúc vi mô và thành phần hóa học của các hạt vật chất từ tiểu hành tinh này mà không cần cắt mẫu.

Quá trình này cho thấy sự đa dạng của khoáng chất bên trong Ryugu: Selen, mangan, sắt, lưu huỳnh, phốt pho, silic, canxi...

Trong đó, phốt pho được tìm thấy dưới hai dạng: Một là kiểu khoáng chất có trong răng và xương của chúng ta, hai là một loại phosphide không có trên Trái Đất.

Trước đó, một nghiên cứu từ Học viện Bách khoa Rensselaer (Mỹ), công bố trên tạp chí Nature Astronomy, cũng tìm thấy một khoáng chất phốt pho khác là amoni magie phốt pho ngậm nước (HAMP), cũng không có trên Trái Đất.

Đó là một khoáng chất kết tinh rất giống với struvite trên Trái Đất, thứ liên quan mật thiết đến quá trình hình thành sinh học và là thành phần chính của một số loại sỏi thận, theo Science Alert.

Phốt pho và các hợp chất của nó được xem như một trong các yếu tố nền tảng cho sự sống.

Vì vậy, các nhà khoa học kết luận rằng các hợp chất lạ chứa phốt pho trong Ryugu tiếp tục làm nổi bật vai trò tiềm tàng của vật chất ngoài hành tinh trong việc khởi nguồn sự sống trên Trái Đất, một lý thuyết ngày càng được chấp nhận rộng rãi.