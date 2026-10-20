Top 5 smartphone siêu xinh, phù hợp tặng chị em dịp 20/10

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đang đến gần. Đây là dịp nhiều người tìm kiếm món quà vừa có ý nghĩa, vừa hữu ích trong cuộc sống hằng ngày. Smartphone có thể là lựa chọn đáng cân nhắc bởi thiết bị được sử dụng thường xuyên cho công việc, liên lạc, chụp ảnh và giải trí. Tuy nhiên, người tiêu dùng không nhất thiết phải chọn mẫu đắt nhất mới thể hiện được sự quan tâm. Một chiếc điện thoại có màu sắc người nhận yêu thích, pin đáp ứng tốt nhu cầu và camera phù hợp thói quen sử dụng có thể thiết thực hơn.

Dưới đây là năm lựa chọn smartphone phù hợp làm quà tặng 20/10 ở các phân khúc giá khác nhau.

1. iPhone 18 Pro Max đỏ Burgundy

Giá bán từ: 41,99 triệu đồng

Nếu ngân sách không phải trở ngại lớn, iPhone 18 Pro Max màu đỏ Burgundy là lựa chọn hướng đến người yêu thích thiết kế sang trọng nhưng không quá đơn điệu. Sắc đỏ trầm tạo điểm nhấn khác biệt so với những gam màu đen, bạc truyền thống. Máy có thiết kế nguyên khối bằng nhôm, mặt trước được bảo vệ bởi lớp Ceramic Shield 2 và mặt sau Ceramic Shield.

iPhone 18 Pro Max đỏ Burgundy.

Sản phẩm sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED 6,9 inch, độ phân giải 2.868 x 1.320 pixel. Kích thước lớn khá thuận tiện cho việc xem ảnh, đọc tài liệu, chỉnh sửa nội dung hoặc giải trí sau giờ làm việc. Với người thường xuyên quay video, chụp ảnh trong những chuyến đi hoặc lưu giữ khoảnh khắc gia đình, hệ thống 3 camera 48MP cao cấp cũng là một trong những lý do đáng cân nhắc.

Tuy nhiên, đây là thiết bị có kích thước lớn và trọng lượng 249 g, không thật sự phù hợp với người thích điện thoại nhẹ, dễ thao tác bằng một tay. Đây là món quà phù hợp khi người nhận đã quen với hệ sinh thái Apple và thực sự cần một chiếc điện thoại cao cấp.

2. Samsung Galaxy A27 màu hồng

Giá bán từ: 7,99 triệu đồng

Không cần chi hàng chục triệu đồng, người mua vẫn có thể chọn smartphone màu hồng với cấu hình đáp ứng tốt những tác vụ phổ biến. Samsung Galaxy A27 5G có phiên bản hồng nhạt, màn hình Super AMOLED 6,7 inch, độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120 Hz. Màn hình rộng hữu ích khi đọc tin nhắn, xem video, học trực tuyến hoặc xử lý công việc trên điện thoại.

Samsung Galaxy A27 màu hồng.

Hệ thống camera sau gồm camera chính 50 MP có chống rung quang học, camera góc siêu rộng 5 MP và camera macro 2 MP; camera trước có độ phân giải 12 MP. Tất cả giúp người dùng thoải mái sáng tạo các góc chụp. Máy còn có pin dung lượng 5.000 mAh - đủ dùng trong cả ngày dài.

3. Xiaomi 17T tím

Giá bán từ: 15,99 triệu đồng

Màu tím giúp Xiaomi 17T trở thành lựa chọn khác biệt cho nhiều chủ sở hữu. Với món quà này, phái nam có thể tiết kiệm chi phí và vẫn thể hiện được tình yêu chung thủy với người phụ nữ của mình. Sản phẩm cũng có màn hình 6,59 inch, khá vừa tay cầm.

Xiaomi 17T tím.

Thiết bị sử dụng chip MediaTek Dimensity 8500-Ultra, RAM 12 GB nên cũng mang tới hiệu năng siêu mượt mà. Hệ thống camera sau có camera chính Leica 50 MP, camera tele tiềm vọng Leica 50 MP cùng camera selfie 32 MP nên chủ nhân có thể thoải mái chụp ảnh "sống ảo" siêu đẹp.

Cuối cùng, viên pin silicon-carbon 6.500 mAh và khả năng hỗ trợ sạc nhanh 67 W sẽ cho phép chị em xem phim và lướt mạng thoải mái tới 2 ngày.

4. Vivo V60 Lite màu hồng

Giá bán từ: 9,19 triệu đồng

Vivo V60 Lite 5G màu hồng là một món quà vừa đáng yêu, vừa kinh tế cho các chị em nhân ngày 20/10 này. Sản phẩm phù hợp với những người thường xuyên dùng điện thoại để liên lạc, xem video, chụp ảnh và di chuyển trong ngày. Phiên bản màu hồng này khá nhẹ - trọng lượng 194 g và đạt chuẩn kháng bụi, nước IP65.

Vivo V60 Lite màu hồng.

Đó là chưa kể nhà sản xuất còn tích hợp cho máy màn hình AMOLED 6,77 inch có độ phân giải 2.392 x 1.080 pixel và tần số quét tối đa 120 Hz. Camera sau gồm cảm biến chính Sony 50 MP và camera góc rộng 8 MP; camera selfie 32 MP hướng đến nhu cầu chụp ảnh chân dung và gọi video.

5. iPhone 17e hồng nhạt

Giá bán từ: 20,99 triệu đồng

iPhone 17e màu hồng phai là lựa chọn dành cho người thích thiết kế thanh lịch, kích thước vừa phải và hệ sinh thái Apple. Máy có màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch, độ phân giải 2.532 x 1.170 pixel và trọng lượng 170 g - khá gọn nhẹ. Không những thế, iPhone 17e phiên bản màu hồng phai nhẹ nhàng cũng phù hợp với nữ chủ nhân không thích những gam màu quá nổi bật.

iPhone 17e hồng nhạt.

Thiết bị sử dụng chip A19, camera chính 48 MP Fusion - đáp ứng được nhu cầu chụp ảnh gia đình, chân dung hoặc ghi lại hoạt động hằng ngày. Ngoài ra, iPhone 17e còn hỗ trợ quay video Dolby Vision 4K và Apple Intelligence, hỗ trợ cập nhật dài hạn và bền bỉ.