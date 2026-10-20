Tài sản 1,2 tỷ USD, siêu sao CR7 vẫn dùng iPhone ra mắt năm 2023

Mới đây, hình ảnh trên Facebook của Cristiano Ronaldo đã thu hút sự chú ý khi siêu sao người Bồ Đào Nha xuất hiện cùng một chiếc smartphone được cho là iPhone 15 Pro, mẫu điện thoại ra mắt từ tháng 9/2023. Trong bài đăng với dòng trạng thái “Quay lại làm việc”, Ronaldo diện trang phục thể thao màu đen và cầm trên tay chiếc điện thoại có cụm camera sau với ba ống kính, thiết kế tương đồng với dòng iPhone Pro của Apple.

Chiếc iPhone 15 Pro mà siêu sao CR7 đang sử dụng.

Nếu thông tin này chính xác, chiếc điện thoại mà CR7 đang sử dụng đã có tuổi đời hơn 3 năm tính đến thời điểm hiện tại. Điều này càng trở nên thú vị hơn khi Ronaldo là một trong những vận động viên nổi tiếng và giàu có nhất thế giới. Với khả năng tài chính vượt trội, việc sở hữu những mẫu smartphone cao cấp mới nhất không phải là vấn đề đối với ngôi sao đang thi đấu cho CLB Al Nassr.

Theo thống kê của Forbes, Ronaldo nằm trong top những vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới năm 2026, với doanh thu ước tính lên tới 300 triệu USD/năm, chưa tính thuế và phí đại diện. Trong đó, 235 triệu USD đến từ hợp đồng thi đấu với Al Nassr, còn 65 triệu USD đến từ quảng cáo và các hoạt động kinh doanh. Forbes ước tính khối tài sản ròng của CR7 đạt khoảng 1,2 tỷ USD, đưa anh trở thành một trong số ít vận động viên còn thi đấu sở hữu tài sản vượt mốc tỷ USD.

Ngôi sao bóng đá người Bồ không phải là người thích chạy đua với thiết bị công nghệ.

Đây không phải lần đầu tiên thói quen sử dụng điện thoại của CR7 gây chú ý. Năm 2021, khi quay trở lại với CLB Manchester United, anh từng được phát hiện sử dụng Huawei Mate 10 Porsche Design, mẫu smartphone ra mắt năm 2017. Sự việc này khiến nhiều người bất ngờ khi một cầu thủ có thu nhập cao vẫn sử dụng thiết bị đã cũ. Đến tháng 10/2022, Ronaldo đã chuyển sang iPhone 13 Pro Max, một sản phẩm ra mắt vào cuối năm 2021, cho thấy anh không nhất thiết phải chạy theo những mẫu smartphone mới nhất.

Theo một số nguồn tin, CR7 không phải là người quá quan tâm đến công nghệ. Năm 2020, anh từng bị bắt gặp sử dụng chiếc iPod Shuffle (gen 4) và tai nghe có dây để nghe nhạc, mặc dù thiết bị này đã được Apple giới thiệu từ năm 2010 với các tính năng hạn chế.

Hiện tại, chưa có thông tin xác thực về việc Ronaldo lựa chọn điện thoại vì lý do tiết kiệm hay theo đuổi lối sống tối giản. Tuy nhiên, việc anh tiếp tục sử dụng một thiết bị ra mắt từ năm 2023 vẫn là một chi tiết thú vị, cho thấy rằng không phải người nổi tiếng nào cũng liên tục nâng cấp smartphone.