Người dùng ChatGPT có thể khóa đoạn chat riêng tư bằng mã PIN 4 số

OpenAI vừa triển khai tính năng mới mang tên "Locked chats", cho phép người dùng bảo vệ những nội dung trao đổi trên ChatGPT trước các ánh nhìn tò mò. Khi kích hoạt, những đoạn hội thoại được chọn sẽ biến mất khỏi lịch sử trò chuyện thông thường, danh sách ghim cũng như công cụ tìm kiếm, sau đó được gom vào một thư mục riêng mang tên "Locked chats".

ChatGPT sắp có tính năng khóa các cuộc hội thoại bằng mã PIN.

Để truy cập vào khu vực này, người dùng cần thiết lập và nhập một mã PIN gồm 4 chữ số, hoặc có thể sử dụng các hệ thống xác thực sinh trắc học như Face ID trên điện thoại iPhone và Android. Theo OpenAI, tính năng này được thiết kế chủ yếu nhằm ngăn người xung quanh ở nơi công cộng hoặc người mượn điện thoại nhìn thấy các trao đổi riêng tư.

Hãng công nghệ AI cũng làm rõ rằng tính năng khóa không phải là mã hóa đầu cuối và không giúp người dùng né tránh các nghĩa vụ pháp lý tại nơi làm việc hay trước pháp luật. Bên cạnh đó, việc khóa hội thoại không làm thay đổi các thiết lập về huấn luyện mô hình hay thời gian lưu trữ dữ liệu của OpenAI.

Đáng chú ý, nếu người dùng tiến hành đặt lại mã PIN vì bất kỳ lý do nào, toàn bộ các cuộc trò chuyện bị khóa cùng mọi tệp đính kèm liên quan sẽ bị xóa vĩnh viễn và bộ phận hỗ trợ của OpenAI không thể khôi phục. Người dùng iOS và Android có thể kết hợp chế độ giọng nói trong các đoạn chat bị khóa, song tính năng này hiện không hỗ trợ các cuộc trò chuyện Codex.

Giao diện khóa đoạn chat trên ChatGPT.

OpenAI đang phát hành tính năng khóa hội thoại theo từng đợt tới cả tài khoản miễn phí lẫn các gói thuê bao Go, Plus và Pro. Những người dùng chưa thấy tùy chọn này có thể sẽ nhận được bản cập nhật trên tài khoản của mình trong vài ngày tới.