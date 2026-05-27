2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày qua ứng dụng Zalo

Theo thống kê mới nhất, ứng dụng Zalo cán mốc với hơn 80,2 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng với khoảng 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày, trở thành nền tảng kết nối được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên các nền tảng tiện lợi, an toàn và phù hợp với nhu cầu bản địa, Zalo tiếp tục duy trì sức hút nhờ hệ sinh thái đa dạng, đồng hành cùng người dân từ giao tiếp cá nhân, làm việc cho đến tiếp cận các dịch vụ công và tiện ích đời sống.

Không chỉ đơn giản là nhắn tin và gọi điện, Zalo còn sở hữu nhiều tính năng tích hợp AI như dịch tin nhắn bằng AI, soạn tin nhắn bằng giọng nói, hay phụ đề cuộc gọi video. Hiện có khoảng 30% người dùng Zalo đang sử dụng các tính năng AI trên nền tảng.

Đầu tháng 4, Zalo cũng chủ động hỗ trợ các kết nối trực tiếp (Bot API) đến Open Claw - một nền tảng trợ lý ảo mã nguồn mở. Nhờ đó, người dùng Việt Nam có thể sử dụng tác nhân AI này ngay trong giao diện nhắn tin quen thuộc, với trải nghiệm liền mạch và gần như không có cảm giác “chuyển ứng dụng”.

Gần đây, ứng dụng Zalo đã đẩy mạnh phát triển các tính năng hỗ trợ người cao tuổi, người khiếm thị, người lao động phổ thông và người có hạn chế về thính lực tiếp cận môi trường số dễ dàng hơn.

Những nỗ lực trên là một phần trong định hướng "Make the Internet change Vietnamese lives" (Phát triển Internet để thay đổi cuộc sống người Việt Nam) mà Zalo theo đuổi trong nhiều năm qua.