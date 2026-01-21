Sony bán một phần mảng TV cho TCL

Sony thông báo ký biên bản ghi nhớ (MOU) với TCL Electronics Holdings để thành lập liên doanh nhằm tiếp quản mảng kinh doanh thiết bị giải trí gia đình. Theo thỏa thuận, TCL sở hữu 51% cổ phần trong liên doanh, còn Sony giữ 49%. Công ty mới hoạt động trên phạm vi toàn cầu, phụ trách toàn bộ chuỗi công việc từ phát triển sản phẩm, thiết kế, sản xuất đến bán hàng, logistics và dịch vụ khách hàng đối với các dòng TV và thiết bị âm thanh gia đình.

Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán để ký các thỏa thuận ràng buộc chính thức vào cuối tháng 3. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý và đáp ứng các điều kiện liên quan, liên doanh dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 4/2027.

TV Bravia 3. Ảnh: Sony

Trong thông cáo, Sony cho biết công ty mới sẽ khai thác thế mạnh bổ sung của hai bên. Sony đóng góp công nghệ hình ảnh và âm thanh, giá trị thương hiệu cùng kinh nghiệm vận hành, bao gồm quản lý chuỗi cung ứng. Trong khi đó, TCL mang tới công nghệ hiển thị, lợi thế quy mô toàn cầu, năng lực sản xuất công nghiệp, hiệu quả chi phí và chuỗi cung ứng khép kín theo chiều dọc.

Các sản phẩm trong tương lai dự kiến tiếp tục mang thương hiệu "Sony" và "Bravia". Liên doanh đặt mục tiêu tạo ra các dòng TV và thiết bị âm thanh gia đình mang hai thương hiệu này.

Sony nhận định thị trường TV cỡ lớn toàn cầu đang mở rộng, được thúc đẩy bởi sự phát triển của các nền tảng OTT và chia sẻ video, các tính năng thông minh, cùng xu hướng chuyển sang độ phân giải cao hơn và màn hình kích thước lớn hơn. Trong bối cảnh đó, công ty mới hướng tới phát triển các sản phẩm sáng tạo, đáp ứng kỳ vọng của người dùng và đạt tăng trưởng thông qua hiệu quả vận hành.

Ông Kimio Maki, Chủ tịch kiêm CEO Sony Corporation, cho biết việc hợp tác với TCL sẽ giúp hai bên "tạo ra giá trị mới cho khách hàng trong lĩnh vực giải trí gia đình, mang đến trải nghiệm âm thanh và hình ảnh hấp dẫn hơn cho người dùng trên toàn thế giới".

Trong khi đó, bà Du Juan, Chủ tịch TCL, cho rằng quan hệ đối tác này là cơ hội để kết hợp thế mạnh của hai công ty. Theo bà, TCL kỳ vọng nâng cao giá trị thương hiệu, mở rộng quy mô và tối ưu chuỗi cung ứng nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Sony được thành lập năm 1946 tại Nhật Bản, hiện là một trong những tập đoàn công nghệ và giải trí lớn nhất thế giới, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ điện tử tiêu dùng, cảm biến hình ảnh đến trò chơi

TCL là doanh nghiệp Trung Quốc, thành lập năm 1981, hoạt động trong lĩnh vực màn hình hiển thị, thiết bị điện tử và kinh doanh Internet, với trọng tâm là mảng sản xuất TV. Công ty này hiện nằm trong nhóm những nhà sản xuất TV lớn nhất thế giới.