Thử nghiệm “đổ vỡ”, Samsung âm thầm hủy dự án smartphone pin 20.000 mAh

Tuy nhiên, sự dè dặt này đang khiến công ty Hàn Quốc phải đối mặt với áp lực từ các nhà sản xuất Trung Quốc - những công ty ngày càng chủ động trong việc phát triển và tung ra các loại pin silicon-carbon (Si/C) dung lượng lớn.

Cách bố trí pin Si/C 20.000 mAh của Samsung.

Để không bỉ bỏ lại phía sau, vào cuối năm 2025, Samsung đã bắt đầu thử nghiệm một viên pin Si/C khổng lồ với dung lượng 20.000 mAh, nhưng sau đó đã quyết định từ bỏ dự án này.

Cụ thể, Samsung SDI đã thử nghiệm viên pin Si/C 20.000 mAh với hai cell: một cell chính dung lượng 12.000 mAh và độ dày 6,3mm, cùng một cell phụ dung lượng 8.000 mAh và độ dày 4mm. Tuy nhiên, thử nghiệm này đã thất bại sau 960 chu kỳ sạc, trong khi pin lithium-ion hiện nay thường có tuổi thọ từ 500 đến 1.000 chu kỳ sạc.

Tuy nhiên, công ty Hàn Quốc vẫn không từ bỏ tham vọng pin dung lượng lớn khi các tài liệu rò rỉ gần đây cho thấy Samsung đang tiếp tục thử nghiệm một viên pin Si/C nhỏ hơn với dung lượng 18.000 mAh, cùng một viên pin Si/C dung lượng 12.000 mAh.

Samsung vẫn chưa từ bỏ nghiên cứu pin Si/C.

Đối với viên pin 12.000 mAh, Samsung sẽ áp dụng kiến trúc bao gồm một cell 6.800 mAh và một cell 5.200 mAh. Còn với viên pin 18.000 mAh, chúng sẽ bao gồm một cell 6.699 mAh, một cell 6.000 mAh và một cell 5.257 mAh. Sự kiên trì này cho thấy quyết tâm của Samsung trong việc cải tiến công nghệ pin nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Được biết, pin Si/C có những điểm khác biệt so với pin lithium-ion truyền thống, đặc biệt ở cực dương khi được làm từ vật liệu composite Si/C cấu trúc nano giúp tăng khả năng chống nứt vỡ. Cực dương làm từ silicon có khả năng chứa lượng ion lithium gấp 10 lần so với than chì, từ đó nâng cao dung lượng pin và giảm kích thước tổng thể.