Những điểm nhấn quan trọng sẽ có trên Galaxy S26 Ultra

Sau hơn hai thập kỷ theo dõi thị trường điện thoại, nhiều chuyên gia nhận định rằng những tin đồn xoay quanh Galaxy S26 Ultra năm nay khá đa dạng. Tuy nhiên, không phải nâng cấp nào cũng mang ý nghĩa lớn với trải nghiệm thực tế. Khi nhìn dưới góc độ người dùng, điều quan trọng không phải là danh sách thông số dài hơn mà là liệu những thay đổi này có cải thiện việc sử dụng hàng ngày hay không.

Màn hình Privacy Display chống nhìn trộm

Một trong những tính năng được chú ý nhất là “Privacy Display” – công nghệ màn hình giúp hạn chế người xung quanh nhìn thấy nội dung trên smartphone. Theo các nguồn tin, tính năng này kết hợp phần cứng và thuật toán AI để che giấu thông tin nhạy cảm mà không làm tối toàn bộ màn hình.

Video minh họa.

Nếu hoạt động đúng như kỳ vọng, đây có thể là giải pháp tiện lợi hơn so với miếng dán chống nhìn trộm vốn làm giảm độ sáng và góc nhìn. Với người dùng thường xuyên làm việc nơi công cộng, lợi ích rõ ràng là bảo vệ dữ liệu cá nhân mà không cần thêm phụ kiện.

Camera thiếu sáng sẽ được cải thiện

Một điểm khác được nhắc đến nhiều là khả năng chụp thiếu sáng sẽ tốt hơn trên Galaxy S26 Ultra. Thế hệ trước từng bị đánh giá thua kém đối thủ trong các bài thử nghiệm ban đêm nên việc cải thiện khẩu độ ống kính chính có thể giúp ảnh sáng hơn và giảm nhiễu.

Galaxy S25 Ultra.

Ngoài ra, các teaser cho thấy hãng sẽ tận dụng AI để tối ưu video và ảnh ban đêm. Với người dùng phổ thông, cải thiện này có ý nghĩa thực tế bởi đa số ảnh được chụp trong điều kiện ánh sáng phức tạp như quán cà phê, phố đêm hay sự kiện ngoài trời.

Sạc nhanh 60W

Các tin đồn cho hay, Galaxy S26 Ultra sẽ nâng công suất sạc từ 45W lên khoảng 60W. Trên lý thuyết, điều này giúp rút ngắn thời gian chờ, đặc biệt với người dùng bận rộn.

Từ góc nhìn người dùng, điều quan trọng không chỉ là con số watt mà còn là nhiệt độ máy và tuổi thọ pin về lâu dài. Vì vậy, nếu nâng cấp sạc đi kèm khả năng kiểm soát nhiệt tốt hơn, lợi ích sẽ rõ rệt hơn.

Hiệu năng mạnh hơn

Việc sử dụng chip Snapdragon thế hệ mới gần như là điều hiển nhiên đối với dòng flagship. Các bài benchmark rò rỉ cho thấy Galaxy S26 Ultra có thể vượt trội về hiệu năng đa nhân và đồ họa, đặc biệt khi chơi game nặng.

Ảnh minh họa.

Dù vậy, trong thực tế, nhiều người dùng hiện nay khó cảm nhận rõ sự khác biệt giữa hai thế hệ chip cao cấp nếu chỉ dùng các tác vụ phổ biến như lướt web, mạng xã hội hay xem video. Điều này đặt ra câu hỏi quen thuộc: hiệu năng tăng mạnh có thật sự cần thiết với đa số người dùng hay chỉ dành cho nhóm thích thử nghiệm công nghệ mới?

Thiết kế thay đổi nhẹ

Về ngoại hình, các tin đồn cho thấy Galaxy S26 Ultra có thể mỏng và nhẹ hơn so với Galaxy S25 Ultra tiền nhiệm, đồng thời bo tròn góc cạnh để cầm thoải mái hơn. Màn hình sẽ được tăng kích thước nhẹ và cụm camera sẽ nhô cao.

Đây là những thay đổi nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hàng ngày, nhất là với người dùng thường xuyên sử dụng máy trong thời gian dài. Tuy nhiên, mức độ khác biệt có lẽ không quá lớn nếu so với thế hệ trước.

Nhìn tổng thể, những tin đồn về Galaxy S26 Ultra cho thấy xu hướng nâng cấp đa số mang tính tinh chỉnh hơn là thay đổi toàn diện. Một số tính năng như Privacy Display hay cải thiện camera thiếu sáng có thể mang lại lợi ích thực tế trong khi các nâng cấp khác như hiệu năng hay thiết kế chủ yếu giúp hoàn thiện sản phẩm.