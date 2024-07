Mua iPhone tiêu chuẩn nào có thời lượng pin tốt nhất?

Theo các báo cáo, dung lượng mAh trên pin của các mẫu iPhone tiêu chuẩn hiện nay được đề cập gồm iPhone 13 (3227 mAh), iPhone 14 (3279 mAh) và iPhone 15 (3877 mAh). Bằng mắt thường, iPhone 15 có dung lượng pin lớn nhất, sau đó là iPhone 14 và iPhone 13. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là dung lượng pin không phải lúc nào cũng có nghĩa thời lượng pin lâu hơn bởi những yếu tố khác phải được tính đến như chip xử lý mà điện thoại sử dụng và khả năng tối ưu hóa năng lượng của nó hoặc phần mềm mà mỗi thiết bị cung cấp.

Thời lượng pin thực tế khác với quảng cáo của Apple.

Nếu xem trang web của Apple, nơi mọi người có thể so sánh tất cả điện thoại của thương hiệu này, chúng ta có thể thấy rằng thời lượng pin của iPhone 14 và 15 tương đương nhau, trong khi iPhone 13 thấp hơn một bậc. Cụ thể như sau:

iPhone 13:

- Phát lại video: lên đến 19 giờ.

- Phát video trực tuyến: lên đến 15 giờ.

- Phát lại âm thanh: lên đến 75 giờ.

iPhone 14:

- Phát lại video: lên đến 20 giờ.

- Phát video trực tuyến: lên đến 16 giờ.

- Phát lại âm thanh: lên đến 80 giờ.

iPhone 15:

- Phát lại video: lên đến 20 giờ.

- Phát video trực tuyến: lên đến 16 giờ.

- Phát lại âm thanh: lên đến 80 giờ.

Bên cạnh đó, cả ba model đều có tốc độ sạc nhanh như nhau, đạt tới 50% pin trong 30 phút với bộ sạc 20W, tuy nhiên chỉ có iPhone 15 là hỗ trợ chuẩn Qi2, ngoài ra còn có MagSafe và Qi 15W, trở thành một điểm cộng cho những người dùng thích sự tiện lợi của sạc không dây và muốn sử dụng những bộ sạc tiên tiến nhất hiện có trên thị trường.

iPhone 15 là mẫu iPhone tiêu chuẩn có thời lượng pin tốt nhất.

Theo Apple, iPhone 14 và iPhone 15 cung cấp thêm 1 giờ phát video so với iPhone 13, trong khi thời lượng pin để phát video trực tuyến và phát âm thanh là cao hơn 1 giờ và 5 giờ tương ứng. Điều này có đúng không?

iPhone nào thực sự có thời lượng pin tốt nhất?

Để tìm hiểu cách hoạt động của từng điện thoại, các chuyên gia đã sử dụng phát video UltimateDeviceVids, trong đó 3 mẫu iPhone của Apple được thử nghiệm cùng một lúc. kết quả là, iPhone 15 kéo dài khoảng 11 giờ, còn iPhone 14 kéo dài 9,5 giờ. Đáng ngạc nhiên, iPhone 13 vượt trội hơn iPhone 14 khi kéo dài tới 10 giờ. Rõ ràng, ngoài việc iPhone 15 có dung lượng pin lớn nhất và hiệu suất tốt nhất, iPhone 13 vẫn có thời lượng pin khá cạnh tranh ngay cả khi Apple tuyên bố nó kém hơn iPhone 14 bởi trong thực tế hoàn toàn ngược lại.

Loại nào có pin tốt hơn?

Nếu kết hợp thông tin của Apple với các thử nghiệm đã thực hiện, rõ ràng là iPhone 15 có dung lượng pin lớn nhất và cung cấp thời gian sử dụng lâu hơn khoảng 1,5 giờ so với iPhone 14 - sản phẩm có thời lượng thấp hơn một chút so với iPhone 13. Mặc dù có dung lượng pin thấp hơn nhưng iPhone 13 có thể kéo dài thời gian sử dụng lâu hơn một chút so với iPhone 14 trong một số trường hợp.

iPhone 13 có thời lượng sử dụng tốt hơn iPhone 14 ở một số trường hợp.

Cũng cần nhớ rằng, sự khác biệt về thời lượng pin giữa iPhone 14 và iPhone 13 là tương đối nhỏ, vì vậy nếu có ngân sách hạn hẹp, iPhone 13 vẫn là lựa chọn tốt vì nó cung cấp thời lượng pin khá. Nhưng nếu muốn có sản phẩm tốt nhất trong số những sản phẩm tốt nhất, iPhone 15 là lựa chọn tuyệt vời hơn.

Lưu ý rằng mẫu máy mới nhất này được trang bị chip Apple A16, hiệu quả hơn về mặt tiêu thụ điện năng so với chip A15 của iPhone 13 và iPhone 14. Ngoài ra, khi mua iPhone 15, người dùng còn được hưởng lợi từ công nghệ sạc không dây tốt nhất trong 3 mẫu máy đến từ Apple.

Nguồn: [Link nguồn]