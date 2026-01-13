Galaxy S26 Ultra: ‘Giấc mơ’ chip Exynos vượt mặt Qualcomm tan biến

Ngay cả phiên bản Snapdragon bị hạ xung nhịp của Galaxy S26 Ultra cũng đủ sức tạo ra cuộc cạnh tranh sòng phẳng với biến thể Exynos, qua đó làm tan biến kỳ vọng rằng con chip “cây nhà lá vườn” của Samsung cuối cùng đã vượt mặt Qualcomm.

Hình ảnh được cho là Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Steve H.McFly

Theo những điểm benchmark mới được chia sẻ bởi nguồn tin nổi tiếng Ice Universe, Galaxy S26 Ultra sắp ra mắt sẽ có hiệu năng vượt trội rõ rệt so với Galaxy S25 Ultra. Điều này không khiến giới công nghệ bất ngờ, bởi mẫu flagship mới của Samsung được trang bị một phiên bản tùy biến của con chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 – bộ xử lý cao cấp nhất của Qualcomm ở thế hệ này.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng bàn tán sôi nổi là các điểm số này tiếp tục củng cố thực tế rằng các phiên bản dùng Snapdragon vẫn vượt trội so với các mẫu dùng Exynos, qua đó “đập tan” giấc mơ rằng chip do chính Samsung phát triển cuối cùng đã vươn lên dẫn đầu.

Snapdragon vẫn là lựa chọn mạnh nhất cho Galaxy S26 Ultra

Một phiên bản Galaxy S26 Ultra bị hạ xung nhịp đã xuất hiện trên Geekbench và kết quả của nó không hề tệ. Theo Ice Universe, biến thể dành cho thị trường Mỹ, vốn sử dụng Snapdragon, đạt 3.466 điểm đơn nhân và 11.035 điểm đa nhân.

Một phiên bản Galaxy S26 Ultra với xung nhịp thấp hơn đã xuất hiện trên Geekbench. Ảnh: Ice Universe

Để so sánh, Galaxy S25 Ultra năm ngoái chỉ đạt 3.137 điểm đơn nhân và 9.769 điểm đa nhân. Như vậy, chỉ riêng việc nâng cấp chip cũng đã mang lại một bước nhảy vọt đáng kể về hiệu năng.

Điều đáng chú ý là thiết bị thử nghiệm này chưa chạy ở mức xung nhịp cao nhất. Snapdragon 8 Elite Gen 5 sở hữu hai nhân siêu mạnh có thể đạt tới 4,6GHz và sáu nhân hiệu năng có thể lên tới 3,6GHz. Trong bài test, các nhân hiệu năng cao nhất chỉ hoạt động ở mức 4,19GHz.

Ice Universe tin rằng nếu chip được cấu hình tối đa, điểm đơn nhân của Galaxy S26 Ultra có thể lên tới khoảng 3.920 – một con số cực kỳ ấn tượng, thậm chí còn vượt xa nhiều CPU máy tính xách tay phổ thông.

Đáng chú ý hơn, Ice Universe cũng bác bỏ những tin đồn trước đó cho rằng Exynos 2600, con chip sẽ cung cấp sức mạnh cho Galaxy S26 ở một số thị trường, sẽ vượt qua Snapdragon 8 Elite Gen 5. Theo ông, kịch bản đó gần như không xảy ra.

Exynos có lợi thế ở đa nhân và tiến trình 2nm

Dù Snapdragon vẫn giữ lợi thế truyền thống, Exynos 2600 không phải là kẻ yếu thế hoàn toàn. Trên thực tế, chip của Samsung có một ưu điểm quan trọng: nó được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến hơn, trong khi Snapdragon 8 Elite Gen 5 vẫn sử dụng tiến trình 3nm.

Điều này có thể mang lại lợi thế về hiệu suất trên mỗi watt và tiềm năng mở rộng hiệu năng trong các tác vụ đa nhân. Các điểm benchmark rò rỉ trước đó cho thấy Exynos 2600 đạt khoảng 3.309 điểm đơn nhân và 11.256 điểm đa nhân, tức là thậm chí còn nhỉnh hơn Snapdragon trong bài kiểm tra đa nhân.

Đây cũng là lý do vì sao Ice Universe chỉ nhấn mạnh vào điểm đơn nhân khi nói về ưu thế của Snapdragon. Trong thế giới smartphone, điểm đơn nhân thường phản ánh tốc độ phản hồi, độ mượt và trải nghiệm hàng ngày, trong khi đa nhân liên quan nhiều hơn đến xử lý nặng như dựng video hay chạy nhiều tác vụ song song.

Nói cách khác, Galaxy S26 Ultra dùng Exynos 2600 có thể không nhanh hơn về tổng thể, nhưng nó sẽ thể hiện sức mạnh trong những kịch bản khác với phiên bản Snapdragon.

Cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ

Một điều quan trọng cần nhớ là các điểm benchmark này không phản ánh hiệu năng duy trì lâu dài. Khi nhiệt độ tăng cao và hệ thống bắt đầu giới hạn xung nhịp để tránh quá nhiệt, kết quả thực tế có thể khác xa con số trong phòng thí nghiệm.

Hơn nữa, một thiết bị tham chiếu dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5 từng đạt hơn 12.000 điểm đa nhân, cho thấy Qualcomm vẫn còn dư địa để bứt phá khi chip được cấu hình đầy đủ. Vì vậy, rất có thể Snapdragon vẫn là lựa chọn mạnh mẽ hơn về tổng thể, đặc biệt trong các tác vụ nặng kéo dài.

Dù Exynos 2600 có vượt được Snapdragon hay không, các điểm số rò rỉ cho thấy khoảng cách giữa hai con chip đã được thu hẹp đáng kể. Điều này có nghĩa là, bất kể người dùng mua Galaxy S26 Ultra phiên bản nào, họ cũng sẽ có một chiếc smartphone cực kỳ nhanh và mượt.

Trong nhiều năm qua, chip Snapdragon vẫn được người tiêu dùng đánh giá cao hơn Exynos. Tuy nhiên, giá linh kiện ngày càng leo thang đang tạo áp lực lớn lên Samsung. Việc sử dụng chip “cây nhà lá vườn” như Exynos giúp hãng tiết kiệm chi phí và một báo cáo gần đây cho biết Samsung đang tốn ít tiền hơn cho các mẫu Galaxy S26 dùng Exynos, dù khoản tiết kiệm đó có lẽ sẽ không được chuyển trực tiếp cho khách hàng.

Thực tế, giá bán của dòng Galaxy S26 nhiều khả năng vẫn sẽ tăng và nếu Samsung tiếp tục phụ thuộc vào Qualcomm, xu hướng này khó có thể đảo ngược.

Chính vì vậy, việc Exynos 2600 rút ngắn khoảng cách hiệu năng với Snapdragon 8 Elite Gen 5 là một tín hiệu tích cực, không chỉ cho Samsung mà còn cho cả người dùng, những người cuối cùng sẽ được hưởng lợi từ sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa hai “ông lớn” chip di động.

(Theo PhoneArena, CNET)