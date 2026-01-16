iPhone và Galaxy cần cải thiện tính năng này để được lòng người hâm mộ

Màn hình OLED và áp lực vô hình lên đôi mắt người dùng smartphone

Nhiều nghiên cứu y khoa cho thấy, việc sử dụng smartphone trong thời gian dài có liên quan mật thiết đến các vấn đề như cận thị, loạn thị và khô mắt. Khoảng 80% thông tin con người tiếp nhận đến từ thị giác trong khi đôi mắt lại phải liên tục thích nghi với màn hình sáng, ánh sáng xanh và khoảng cách nhìn cố định. Dù vậy, trong đời sống hiện đại, việc giảm thời gian nhìn màn hình gần như là điều không tưởng. Đây chính là điểm mà Honor cho rằng công nghệ cần phải can thiệp.

Ảnh minh họa.

Với Magic 8 Pro, Honor đã xây dựng một hệ thống bảo vệ thị lực, được hãng gọi chung là AI Eye Comfort Display. Triết lý của Honor là tiếp cận toàn diện, kết hợp nhiều giải pháp phần cứng và phần mềm để giảm áp lực lên mắt trong các tình huống sử dụng khác nhau, từ lướt mạng xã hội, xem video cho tới sử dụng điện thoại trong điều kiện thiếu sáng.

Một trong những yếu tố gây mỏi mắt phổ biến nhất trên màn hình OLED là hiện tượng nhấp nháy do điều chỉnh độ sáng bằng PWM. PWM - điều chế độ rộng xung, là phương pháp bật tắt các diode OLED với tốc độ rất cao để tạo cảm giác giảm độ sáng. Trên nhiều smartphone, trong đó có iPhone, tần số PWM chỉ ở mức khoảng 480 Hz. Với những người nhạy cảm, mức này có thể gây mỏi mắt và đau đầu khi sử dụng lâu dài. Honor trang bị cho Magic 8 Pro công nghệ PWM tần số cao 4.320 Hz, cao gấp gần 10 lần. Ở tần số này, hiện tượng nhấp nháy gần như không thể nhận biết, từ đó giảm đáng kể cảm giác khó chịu cho mắt.

Ngoài ra, Honor còn áp dụng cơ chế làm mờ động, mô phỏng sự thay đổi tự nhiên của ánh sáng trong ngày. Thay vì duy trì độ sáng cố định, màn hình điều chỉnh tinh tế theo nội dung và môi trường, giúp mắt dễ thích nghi hơn, đặc biệt là khi sử dụng kéo dài.

Từ bảo vệ thị lực đến tiêu chuẩn mới của ngành di động

Ánh sáng xanh từ lâu đã được xem là “kẻ thù” của giấc ngủ. Ánh sáng này ức chế quá trình sản sinh melatonin, hormone điều hòa nhịp sinh học của cơ thể. Khi tiếp xúc với ánh sáng xanh vào buổi tối, não bộ có xu hướng “hiểu nhầm” rằng vẫn đang ban ngày, khiến việc đi vào giấc ngủ trở nên khó khăn hơn.

Sự khác biệt giữa điều chỉnh độ sáng PWM tần số thấp và tần số cao.

Magic 8 Pro tích hợp tính năng AI Circadian Night Display, sử dụng thuật toán để nhận diện bối cảnh sử dụng và điều chỉnh nhiệt độ màu phù hợp. Nếu người dùng ở khu vực có thời gian ban đêm kéo dài bất thường, như các quốc gia Bắc Âu, thiết bị có thể liên tục giảm ánh sáng xanh để phù hợp với nhịp sinh học. Theo thử nghiệm trong phòng lab của Honor, tính năng này giúp tăng khả năng sản sinh melatonin lên tới 20% so với màn hình không có cơ chế tương tự.

Hãng cũng có Natural Tone Display, một công nghệ sử dụng camera để phân tích màu sắc môi trường xung quanh, từ đó điều chỉnh tông màu hiển thị. Trong không gian tối hoặc ánh sáng lạnh, màn hình sẽ chuyển sang tông ấm hơn để giảm kích thích cho mắt nhưng giữ được độ chính xác màu sắc cần thiết.

Một điểm đáng chú ý khác là màn hình phân cực tròn. Thay vì ánh sáng phân cực tuyến tính như trên nhiều màn hình hiện nay, Magic 8 Pro sử dụng phân cực tròn, gần giống với ánh sáng tự nhiên từ mặt trời. Kiểu phân cực này giúp ánh sáng phân bố đều hơn lên võng mạc, giảm hiện tượng kích thích theo một hướng cố định, vốn được cho là nguyên nhân gây mỏi mắt và khô mắt ở một số người dùng.

Tiếp xúc với ánh sáng thuộc phổ màu xanh lam có thể cản trở quá trình sản sinh melatonin và gây ra các vấn đề về giấc ngủ.

Không chỉ dừng ở ánh sáng, Honor còn giải quyết vấn đề khoảng cách nhìn cố định, yếu tố góp phần gây cận thị. Khi nhìn màn hình ở cự ly gần trong thời gian dài, các cơ mắt phải co lại liên tục, dẫn đến hiện tượng cận thị tạm thời và lâu dài. Tính năng AI Defocus Display trên Magic 8 Pro mô phỏng sự thay đổi tiêu cự bằng cách làm mờ nhẹ các vùng rìa hình ảnh, tương tự như nguyên lý của kính chống cận. Theo Honor, công nghệ này giúp cải thiện trung bình 13% tình trạng cận thị thoáng qua, giảm áp lực cho mắt khi sử dụng điện thoại lâu.

Một tính năng khác hướng đến trải nghiệm thực tế là AI Motion Sickness Relief. Khi sử dụng điện thoại trên xe đang di chuyển, nhiều người cảm thấy buồn nôn do xung đột giữa hình ảnh và cảm nhận chuyển động của tai trong. Honor giải quyết bằng cách hiển thị các điểm xanh ở rìa màn hình, đóng vai trò như mốc neo thị giác, giúp não bộ phân biệt rõ hơn giữa chuyển động và vật thể tĩnh, từ đó giảm cảm giác khó chịu.

Công nghệ Defocus mô phỏng độ sâu và giúp mắt thư giãn.

Tất nhiên, không phải tất cả các công nghệ trên đều mang lại hiệu quả rõ rệt với mọi người dùng. Một phần trong số đó có thể mang tính hỗ trợ hoặc thậm chí tạo hiệu ứng tâm lý. Tuy nhiên, khi người dùng ngày càng dành nhiều thời gian trước màn hình, việc trang bị càng nhiều lớp bảo vệ càng tốt vẫn là hướng đi tích cực.

Quan trọng hơn, những nỗ lực này đặt ra câu hỏi cho các hãng lớn như Apple hay Samsung. Tương tự như bộ lọc ánh sáng xanh từng bị xem nhẹ trước đây, các công nghệ bảo vệ thị lực có thể sớm trở thành tiêu chuẩn mới trên smartphone. Khi đó, việc một chiếc điện thoại quan tâm đến đôi mắt người dùng sẽ không còn là điểm khác biệt mà là điều tất yếu.