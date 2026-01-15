Galaxy S26 Ultra: Điều người hâm mộ mong đợi có trở thành hiện thực?

Trong nhiều năm qua, Samsung gần như “đi bộ thong thả” trong cuộc đua sạc nhanh. Khi các đối thủ Trung Quốc liên tục phá vỡ những cột mốc 100W, 150W... gã khổng lồ Hàn Quốc vẫn an phận với mức 45W quen thuộc.

Đó không chỉ là bảo thủ, mà với nhiều người dùng trung thành, còn là điều đáng thất vọng. Tuy nhiên, sự im lặng ấy cuối cùng cũng bị phá vỡ. Dữ liệu chứng nhận từ trang 3C của Trung Quốc, cụ thể với mẫu SM-S9480, đã xác nhận Galaxy S26 Ultra sẽ chính thức nâng sạc có dây lên 60W.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: DrTech

Liệu đây có phải cú hích mang tính cách mạng? Chưa hẳn. Nhưng ít nhất, đó là một bước tiến thực sự, điều mà người dùng Samsung đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Mức tăng 33% so với thế hệ trước tuy không khiến các đối thủ phải dè chừng, nhưng đủ để Samsung không còn bị xem là “kẻ tụt hậu” trong phân khúc flagship cao cấp. Dẫu vậy, con số 60W in trên hộp chưa bao giờ là câu chuyện trọn vẹn. Điều quan trọng nằm ở trải nghiệm thực tế trong túi người dùng.

Bước nhảy 60W và trải nghiệm thực tế

Theo các tài liệu chứng nhận, Galaxy S26 Ultra được xác nhận hỗ trợ sạc nhanh có dây 60W, cao nhất từ trước đến nay trên dòng Galaxy S.

Các thử nghiệm nội bộ bị rò rỉ cho thấy, với bộ sạc EP-T6010 mới, thiết bị có thể đạt khoảng 75% pin chỉ trong 30 phút. Thời gian sạc đầy từ 0 đến 100% rơi vào khoảng 50 đến 55 phút, một cải thiện đáng kể so với quãng thời gian hơn một giờ từng khiến người dùng khó chịu suốt từ thời Galaxy S20.

Nhìn trên giấy tờ, kết quả này khá ấn tượng. Nhưng đặt vào bối cảnh thực tế, khác biệt so với Galaxy S25 Ultra không quá lớn. Thế hệ trước đã có thể đạt xấp xỉ 70% pin trong cùng khoảng thời gian nửa giờ.

Nói cách khác, mức cải thiện chỉ khoảng 5 đến 8% trong điều kiện sử dụng thông thường. Tuy nhiên, chính những con số tưởng như nhỏ bé ấy lại có thể tạo ra khác biệt trong những tình huống gấp gáp. Nếu bạn đang ở mức pin 0% và chỉ có 20 phút trước giờ lên máy bay, lượng pin tăng thêm đó có thể tạm ổn.

Thông tin về tốc độ sạc được tiết lộ bởi Ice Universe, leaker nổi tiếng với độ chính xác cao khi nói về các sản phẩm Samsung. Theo nguồn tin này, Galaxy S26 Ultra trong các bài test nội bộ đã cho thấy hiệu suất sạc ổn định hơn, nhiệt độ được kiểm soát tốt hơn so với các thế hệ trước, dù công suất tăng lên 60W. Điều này cho thấy Samsung không chỉ đơn thuần nâng thông số, mà còn tối ưu hệ thống quản lý nhiệt – yếu tố sống còn đối với pin lithium-ion.

Quan trọng hơn, việc rút ngắn thời gian sạc đầy xuống dưới 1 giờ mang ý nghĩa tâm lý rất lớn. Người dùng flagship không còn cảm giác phải “chờ đợi” mỗi khi cắm sạc, điều vốn đã trở thành chuẩn mực với nhiều thương hiệu Trung Quốc trong vài năm qua.

Qi2 và cuộc cách mạng nam châm bị trì hoãn quá lâu

Nếu sạc 60W là bước tiến cần thiết, thì hỗ trợ Qi2 tích hợp sẵn mới thực sự là khoảnh khắc “cuối cùng cũng chịu làm” của Samsung.

Lần đầu tiên, dòng Galaxy S Ultra có nam châm tích hợp trong thân máy, thay vì buộc người dùng phải mua ốp lưng đặc biệt để dùng phụ kiện từ tính.

Điều này mở ra khả năng sạc không dây từ tính công suất lên tới 25W, cao hơn đáng kể so với mức 15W chậm chạp mà người dùng Samsung đã phải chấp nhận trong thời gian dài.

Với Qi2, Galaxy S26 Ultra tiến gần hơn đến khái niệm “không cần dây cáp”, nơi người dùng chỉ việc đặt máy lên đế sạc, gắn vào giá đỡ xe hơi hay ví từ tính mà không cần bất kỳ phụ kiện trung gian nào.

Vẫn là 5.000mAh: Sự đánh đổi quen thuộc của Samsung

Bất chấp những tin đồn về việc nâng dung lượng pin lên 5.200mAh, hầu hết các hồ sơ đăng ký cho thấy Samsung vẫn trung thành với mức 5.000mAh quen thuộc. Đây là lựa chọn mang đậm triết lý của hãng: ưu tiên độ mỏng, trọng lượng và độ an toàn nhiệt, thay vì chạy đua dung lượng bằng mọi giá.

Trong bối cảnh sạc nhanh đã được cải thiện đáng kể và hiệu suất năng lượng của chip ngày càng tốt hơn, quyết định này không quá khó hiểu. Samsung dường như tin rằng trải nghiệm tổng thể, từ độ bền pin đến cảm giác cầm nắm, quan trọng hơn việc tăng thêm dung lượng pin trên thông số kỹ thuật.

“Đặc quyền Ultra” và cái giá của tương lai

Tuy nhiên, không phải ai cũng được hưởng trọn vẹn những nâng cấp này. Samsung tiếp tục chiến lược phân cấp quen thuộc: Galaxy S26 bản tiêu chuẩn chỉ dừng ở mức sạc 25W, trong khi S26 Plus giữ nguyên 45W. Muốn chạm tay vào sạc 60W và Qi2 tích hợp, người dùng buộc phải trả “thuế Ultra”.

Đây là điều khiến nhiều fan không khỏi phàn nàn, nhưng cũng phản ánh rõ ràng chiến lược của Samsung: biến Ultra thành biểu tượng công nghệ cao nhất, nơi mọi tính năng tương lai đều được ưu ái trước tiên.

Dự kiến, toàn bộ dòng Galaxy S26 sẽ được trình làng tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào cuối tháng 2/2026, nhiều khả năng tại San Francisco.

Với Galaxy S26 Ultra, Samsung có thể chưa dẫn đầu cuộc chơi sạc nhanh, nhưng ít nhất, hãng đã cho thấy mình không còn đứng yên. Và với nhiều người hâm mộ, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là một chiến thắng nhỏ, nhưng rất đáng giá.