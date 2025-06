Thói quen người dùng cần thay đổi mỗi khi mua smartphone

Hiện nay, một yếu tố không kém phần quan trọng khi người dùng mua smartphone là khả năng sửa chữa của thiết bị. Nếu điện thoại gặp sự cố, tất cả những tính năng cao cấp cũng trở nên vô nghĩa. Khả năng sửa chữa không chỉ giúp thiết bị hoạt động lâu dài mà còn bảo vệ ví tiền của người dùng.

Việc dễ dàng sửa chữa điện thoại là yếu tố cần thiết cho xu hướng hiện đại.

Các chuyên gia cho biết, ngày càng nhiều người quyết định giữ điện thoại lâu hơn, với một phần do động lực nâng cấp không còn rõ ràng như trước. Trong khi nhiều người đam mê công nghệ có thể dễ dàng chỉ ra hàng loạt lý do để nâng cấp, với người dùng thông thường, nếu điện thoại vẫn hoạt động tốt, họ không có lý do nào để mua mới và trải qau quá trình thiết lập lại.

Đối với những trường hợp này, hỗ trợ từ nhà sản xuất là điều quan trọng để họ không phải nâng cấp khi thiết bị đã quá cũ. Apple và Samsung là những lựa chọn an toàn nhất, trong khi nhiều nhà sản xuất khác thường ngừng hỗ trợ sau 3 năm.

Lúc này, việc thay thế linh kiện dễ dàng là yếu tố được đặt lên hàng đầu, và người dùng nên chú ý đến một số yếu tố sau để đảm bảo việc sử dụng smartphone của mình được lâu nhất có thể.

Thay thế pin

Thời gian sử dụng pin là một yếu tố quan trọng, nhưng pin lithium-ion sẽ suy giảm theo thời gian. Sau hai năm, dung lượng pin có thể trở thành vấn đề, và đến năm thứ ba, người dùng có thể cần phải cân nhắc thay thế. Tuy nhiên, nếu điện thoại vẫn hoạt động tốt, việc thay pin có thể kéo dài tuổi thọ thêm hai năm nữa.

Thay pin sẽ giúp điện thoại hoạt động "như mới".

Một số nhà sản xuất sử dụng chất kết dính mạnh để cố định pin khiến việc thay thế trở nên khó khăn. Ngược lại, Samsung đã loại bỏ chất kết dính và sử dụng miếng dán dễ bóc giúp việc thay pin trở nên đơn giản hơn. Chiếc Fairphone còn nổi bật với thiết kế dễ sửa chữa, cho phép người dùng dễ dàng thay pin chỉ bằng cách tháo tấm ốp lưng.

Nếu dự định sử dụng điện thoại trong hơn ba năm, hãy kiểm tra quy trình tháo pin của thiết bị đó để đảm bảo rằng việc thay thế sẽ dễ dàng và tiết kiệm chi phí trong tương lai.

Thiết kế mô-đun

Thiết kế mô-đun cho phép người dùng chỉ sửa chữa những bộ phận bị hỏng, giúp giảm chi phí và thời gian sửa chữa. So với các mẫu iPhone cũ, việc thay thế mặt kính sau có thể tốn hàng triệu đồng, nhưng các mẫu mới hơn đã cải thiện đáng kể khả năng sửa chữa.

Để đánh giá khả năng sửa chữa của điện thoại, người dùng có thể tham khảo các video tháo rời trên YouTube hoặc điểm số khả năng sửa chữa từ iFixit. Bắt đầu từ ngày 20/6/2025, điện thoại bán tại Liên minh Châu Âu sẽ có điểm số khả năng sửa chữa trên nhãn năng lượng, từ đó giúp người tiêu dùng dễ dàng so sánh khả năng này.

Hãy ưu tiên chọn các mẫu smartphone có điểm sửa chữa cao nhất.

Khả năng tự sửa chữa

Không phải mọi sửa chữa đều cần đến trung tâm dịch vụ. Các trang web như iFixit cung cấp hướng dẫn chi tiết cho những sửa chữa đơn giản như thay pin hoặc màn hình. Nếu có kỹ năng và dụng cụ cơ bản, tự sửa chữa có thể tiết kiệm chi phí và kéo dài tuổi thọ cho điện thoại.

Dù nhà sản xuất có tuyên bố về độ bền của điện thoại, không có thiết bị nào miễn nhiễm với hư hỏng. Nếu người dùng dự định giữ điện thoại trong nhiều năm, hãy đảm bảo rằng nhà sản xuất có kế hoạch hỗ trợ lâu dài.