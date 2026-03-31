So sánh ảnh selfie giữa iPhone đời đầu và iPhone 17 khiến cư dân mạng ngã ngửa

Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thất vọng khi nhận thấy rằng, kể từ iPhone 4S, chất lượng ảnh selfie dường như không có sự cải tiến đáng kể.

Marques Brownlee đã khiến người hâm mộ iPhone "tỉnh ngộ"?

Một số người bình luận: “Chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có thiết kế và quảng bá sản phẩm là khác”, “Năm nào tôi cũng mua điện thoại mới nhưng camera vẫn giống nhau”, và “iPhone đời cũ trông đẹp hơn và xử lý kém hơn”.

Ngoài ra, một số cư dân mạng cũng chỉ ra rằng khả năng xử lý ảnh trong điều kiện ánh sáng ban ngày của cảm biến đã đạt đến giới hạn khoảng 8 năm trước. Việc chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng mạnh chỉ giúp phần mềm che lấp những thiếu sót của phần cứng. Để thực sự kiểm tra khả năng giảm nhiễu và dải động, người dùng nên thử nghiệm trong điều kiện thiếu sáng.

So sánh ảnh selfie giữa các đời iPhone.

Dòng iPhone 17 đã ra mắt với cảm biến camera trước hình vuông tỷ lệ 1:1 đầu tiên trên thế giới, được Apple đặt tên là Center Stage. Mặc dù không mang lại sự cải thiện đáng kể về chất lượng hình ảnh truyền thống, nhưng tính năng này hứa hẹn sẽ tạo ra trải nghiệm mới khi chụp ảnh ngang trong khi cầm điện thoại theo chiều dọc bằng một tay, cho phép người dùng có được những bức ảnh tương tự như ảnh góc rộng ngang, từ đó nâng cao tính thực tiễn của thiết bị.