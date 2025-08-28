YouTube sa đà vào AI, tự ý chỉnh sửa video của người dùng

Nếu gần đây bạn lướt YouTube Shorts và cảm thấy một số video có độ nét cao đến mức "kỳ lạ", thì đó không phải do bạn tưởng tượng. YouTube đã âm thầm tiến hành một thử nghiệm mới, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động chỉnh sửa video của người dùng mà không hề thông báo, dấy lên một làn sóng tranh cãi dữ dội về quyền riêng tư và giới hạn của AI.

Trong một động thái gây bất ngờ, YouTube đã thừa nhận việc sử dụng công nghệ học máy (machine learning) để "cải thiện" chất lượng video trên nền tảng của mình. Các thay đổi này bao gồm việc làm nét các chi tiết như nếp nhăn, làm mịn da và tăng độ sắc nét cho hình ảnh. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà ở cách thức triển khai hoàn toàn thiếu minh bạch và không có sự đồng ý của người sáng tạo nội dung.

YouTube tự ý dùng AI chỉnh sửa video của người dùng.

Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng khi cộng đồng mạng, đặc biệt là YouTuber Rhett Shull, lên tiếng phàn nàn về những thay đổi bất thường trong video của mình. Đáp lại, đại diện của YouTube, ông Rene Ritchie, cho biết đây không phải là AI tạo sinh mà là "học máy" giúp "làm nét, khử nhiễu" tương tự như cách camera smartphone hoạt động.

Tuy nhiên, lời giải thích này không thể xoa dịu dư luận. Sự khác biệt cốt lõi là người dùng hoàn toàn biết và chấp nhận việc điện thoại của họ xử lý hình ảnh khi chụp. Ngược lại, YouTube đã thực hiện việc này một cách âm thầm và chỉ thừa nhận khi bị phát hiện.

Dù cho YouTube cố gắng phân biệt, nhưng giới chuyên gia khẳng định rằng "học máy vẫn là AI". Đằng sau nó là một thuật toán phức tạp hoạt động dựa trên dữ liệu mà nó được huấn luyện. Khi YouTube tự ý chỉnh sửa video, họ không chỉ can thiệp vào tác phẩm của người sáng tạo mà còn biến những video đó thành "tài liệu huấn luyện" cho AI của mình mà không cần xin phép.

Đây được xem là một động thái xâm phạm và là một ví dụ điển hình cho thấy các tập đoàn công nghệ lớn đang lạm dụng AI, đặt việc triển khai công nghệ lên trên quyền của người dùng trong một thế giới còn thiếu các quy định quản lý chặt chẽ.

Hiện tại, YouTube vẫn chưa công bố thời điểm kết thúc thử nghiệm hay liệu tính năng này có được triển khai rộng rãi hay không. Điều này có nghĩa là hàng triệu video trên YouTube có thể tiếp tục bị can thiệp bởi AI bất cứ lúc nào.